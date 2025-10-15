Felipe Selau, ator de "Malhação", é encontrado morto aos 31 anos

Selau também participou da seletiva do "MasterChef Brasil 6", em 2019. @felipe.ceu / Instagram / Reprodução

Felipe Selau, ator da Malhação de 2014, foi encontrado morto nesta terça-feira (14), dentro de seu apartamento, em São Paulo. A informação foi confirmada pela irmã Priscilla Selau, atleta do time feminino do Cruzeiro.

Selau trabalhava atualmente como produtor-executivo da Chilli Beans e tinha como nome artístico Felipe Céu. A causa da morte ainda não foi divulgada. As informações são da CNN Brasil.

Segundo Priscilla, um chaveiro encontrou Felipe caído em frente a porta de seu apartamento — na parte de dentro. Após o trabalho da perícia, foram encontrados remédios antidepressivos.

Além de seu trabalho em Malhação, Selau também participou da seletiva do MasterChef Brasil 6, em 2019.

Sumiço

A irmã de Felipe disse que foi contatada pelo chefe do irmão na última semana. Ele teria avisado que não conseguia entrar em contato com Felipe havia mais de um dia. Na ocasião, um chaveiro entrou dentro da residência da vítima e o encontrou "dopado", segundo a irmã. Em seguida, se recuperou.

Priscilla explica que a família voltou a identificar um comportamento estranho em Felipe, quando ele novamente parou de responder as mensagens.

Na segunda-feira (13), ela afirma que pediu para a recepcionista ir até o apartamento de Felipe para saber se ele estava por lá. Alguém respondeu a funcionária, porém, não abriu a porta.

— Hoje quando a gente acordou continuamos sem resposta. Chamamos novamente um chaveiro e quando ele entrou, não conseguiu empurrar a porta porque meu irmão estava caído na porta. Chamaram bombeiro, polícia e quando entraram, meu irmão já estava sem vida — disse Priscilla.

Em vídeo nas redes sociais, Priscilla disse que a família ainda não sabe o "que realmente aconteceu":