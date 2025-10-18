"Eu ressuscitei Odete Roitman", diz Luis Lobianco, o Freitas de "Vale Tudo"

Luis Lobianco e Débora Bloch, atores de Vale Tudo. Instagram @luislobianco, Beatriz Damy / Reprodução, TV Globo / Divulgação

Após a exibição do último capítulo do remake da novela "Vale Tudo" e a revelação de que a vilã Odete Roitman (Débora Bloch) forjou a própria morte, o ator Luis Lobianco, o Freitas de Vale Tudo, comentou o desfecho nas redes sociais. O personagem interpretado por ele foi o responsável por ajudar a vilã a passar por uma cirurgia "secreta" e fugir do país de helicóptero.

"FIM. E até o fim, intenso! Sou outro artista depois de Vale Tudo. [...] Na gravação dessas cenas finais do capítulo final vi a produtora virar cirurgiã, equipe de arte virando equipe médica e técnicos fazendo de conta que eram uma quadrilha de bandidos.", escreveu em uma publicação nas redes sociais.

O ator também falou sobre o desejo de ver outras versões da novela no futuro.

"Quem sabe um dia essa novela não volta pra falar de outras questões, com outros artistas, em outro Brasil? Por enquanto me delicio no sabor de uma certeza : EU RESSUSCITEI ODETE ROITMAN!", brincou.