Quem matou Odete Roitman em "Vale Tudo"? Autora escreveu dez finais, para cinco grandes suspeitos

Odete Roitman está na mira. TV Globo / Divulgação

Os fãs de Vale Tudo estão ansiosos pelo capítulo desta segunda-feira (6), que dará início a um grande mistério: quem matou Odete Roitman?

A vilã, interpretada por Débora Bloch, se tornou desavença de vários personagens, como Heleninha (Paolla Oliveira) e tia Celina (Malu Galli), após a revelação de que seu filho Leonardo (Guilherme Magon) está vivo, mas não é só isso.

Maria de Fátima (Bella Campos) e César (Cauã Reymond) também têm seus motivos para querer acabar com a dona da TCA. Sem contar Marco Aurélio (Alexandre Nero), que acredita que está vivo só porque escapou das emboscadas armadas por Odete.

O remake promete mesmo fortes emoções. Em entrevista ao Fantástico, no domingo (5), a autora Manuela Dias afirmou que, a exceção dela mesma e do diretor da novela, Paulinho Silvestrini, ninguém sabe o que vai acontecer com a vilã, nem mesmo os atores. O final, no entanto, já está definido.

— A gente gravou, no fundo, 10 finais, né? A gente gravou com os cinco suspeitos matando e não matando. Até esse momento, nem os atores têm certeza — explicou.

Os cinco suspeitos mencionados pela autora são: Celina, César, Heleninha, Marco Aurélio e Maria de Fátima.

Manuela, que já se mostrava decisiva sobre quem seria o assassino, contou que mudou de ideia algumas vezes durante o processo. Ainda assim, a pessoa que ela imaginou inicialmente segue envolvida na história.

A autora afirma ter ficado sentida pelo destino da vilã:

— Também fiquei apaixonada pela Odete, então, realmente deu dó. Segundo ela, a admiração pela vilã só é possível porque ela pertence ao universo da ficção.

— Se fosse uma figura real, a gente ia odiar ela — completa.

A rotina da autora de Vale Tudo

Para além da trama, Manuela também contou sobre sua rotina e as adaptações durante o processo de escrita da novela.

— Minha rotina fazendo novela é acordar 4h30min. E eu sou "meditante", para segurar o rojão. Medito 50 minutos e, antes do sol nascer, eu estou escrevendo — contou.

Ela adiantou ainda que não entrará em férias após o fim da novela:

— Tenho um filme para fazer e, provavelmente, já tenho uma próxima novela das nove engatilhadíssima.

Vem aí

A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.