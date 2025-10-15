Como foi o final de Heleninha na primeira versão de "Vale Tudo"?

Na primeira versão, Heleninha foi interpretada por Renata Sorrah. Globo / Divulgação

O final de Heleninha no remake de Vale Tudo ainda é uma incógnita para quem acompanha a novela. No capítulo exibido na última terça-feira (14), a personagem de Paolla Oliveira foi até a delegacia e afirmou que foi ela quem matou Odete Roitman (Débora Bloch).

O mistério em torno da morte da vilã ainda dita a trama, mas só deve ser revelado no último capítulo, que vai ao ar na próxima sexta-feira (17). A Globo não divulgou o resumo dos capítulos desta semana, que começou com Celina (Malu Galli) se entregando à polícia por, supostamente, ter matado Odete Roitman.

Heleninha passou boa parte da novela lidando com sérios problemas provocados pelo alcoolismo. Além disso, enfrentou situações degradantes e conflitos com sua família.

Por muito tempo, ela acreditou ser a culpada pela morte do irmão Leonardo (Guilherme Magon). No entanto, foi ela quem encontrou o irmão ao tentar socorrer a amiga Ana Clara (Samantha Jones), que foi achada morta em uma casa abandonada após uma discussão com Odete Roitman.

A descoberta de um segredo de anos fez com que Heleninha confrontasse a mãe, que sempre a culpou pela morte de seu irmão, o filho "preferido" da vilã. Porém, desde a morte de Odete Roitman, a personagem vive cheia de mistérios e é considerada uma das suspeitas do crime.

Como foi o desfecho de Heleninha na versão original?

Na versão original, Heleninha, vivida por Renata Sorrah, também enfrenta uma dura batalha contra o alcoolismo. Já separada de Marco Aurélio (Reginaldo Faria), ela se interessa por Ivan (Antonio Fagundes), funcionário da TCA, empresa comandada por Odete Roitman. O problema é que ele é namorado de Raquel (Regina Duarte), o grande amor de sua vida.

Ao notar o interesse da filha pelo rapaz, Odete transforma a situação em mais uma de suas manipulações. A vilã propõe um acordo a Maria de Fátima (Gloria Pires), filha de Raquel: Ivan por Heleninha, em troca de um casamento com Afonso. Ambiciosa, Fátima aceita o plano e passa a armar uma série de golpes para separar a mãe do namorado e conquistar o futuro milionário.

A trama das duas parece funcionar, mas a insegurança e a fragilidade emocional de Heleninha — somadas ao amor verdadeiro que Ivan ainda sente por Raquel — fazem o relacionamento desmoronar.

A separação faz com que a filha de Odete entre em uma nova crise de alcoolismo, em cenas que marcaram a novela. É então que surge William (Dennis Carvalho), que se torna um importante apoio e a encoraja a buscar tratamento nos Alcoólicos Anônimos, dando início à sua trajetória de superação.

