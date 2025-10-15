TV

Superação
Notícia

Como foi o final de Heleninha na primeira versão de "Vale Tudo"?

Personagem foi interpretada por Renata Sorrah na primeira versão da trama; último capítulo do remake vai ao ar na sexta-feira (17), ainda sem muitas pistas de como deve ser o final da personagem de Paolla Oliveira

Zero Hora

