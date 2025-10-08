Como foi a morte de Odete Roitman na primeira versão de "Vale Tudo"? 

Odete de Beatriz Segall foi assassinada por Leila. TV Globo / Reprodução

Os capítulos finais de Vale Tudo prometem. O público já faz contagem regressiva para descobrir quem será o responsável pela morte de Odete Roitman (Débora Bloch).

A suspeita envolve cinco personagens: Marco Aurélio (Alexandre Nero), Celina (Malu Galli), César (Cauã Reymond), Maria de Fátima (Bella Campos) e Heleninha (Paolla Oliveira). Segundo a autora Manuela Dias, foram gravados 10 finais para a trama, que termina no dia 17 de outubro.

Na primeira versão, exibida em 1988, o assassinato da vilã vivida por Beatriz Segall teve outra motivação. Relembre a seguir.

Quem matou Odete Roitman na primeira versão?

Na versão de 1988, a assassina de Odete Roitman foi Leila (Cássia Kis). A vilã é encontrada morta no apartamento que mantinha para os encontros com César. No último capítulo, em um flashback, o público descobre que a morte da vilã foi acidental.

Leila volta de viagem e percebe que o marido, Marco Aurélio (Reginaldo Faria) a traía com Maria de Fátima (Glória Pires), amiga da família e hóspede da casa. Fora de si, ela vai atrás do marido, armada, sem saber que ele acabara de ser desmascarado por Odete, que tinha revelado os desvios cometidos na TCA.

Ao chegar ao apartamento, tomada pelo ciúme e pela raiva, Leila dispara, acreditando que atingiria Fátima. Quando percebe que matou Odete, entra em pânico. Pouco depois, foge do país com Marco Aurélio — cena que termina com o empresário fazendo o icônico gesto da “banana” ao Brasil.

Vem aí

A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.