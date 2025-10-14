Como Marco Aurélio terminou na primeira versão de "Vale Tudo"?

Marco Aurélio interpretado por Reginaldo Faria fazendo gesto de "banana" para o Brasil. Reprodução / Globoplay

A última semana de Vale Tudo ainda reserva grandes momentos para os fãs da novela. Após a morte de Odete Roitman (Débora Bloch), o grande mistério da trama é descobrir quem assassinou a vilã. O capítulo final do remake vai ao ar nesta sexta-feira (17) e promete revelar o desfecho do crime.

No último capítulo da primeira versão, que foi ao ar em 6 de janeiro de 1989, além da grande revelação, teve a exibição de outra cena que até hoje é lembrada pelos fãs da trama: o momento em que Marco Aurélio (Reginaldo Faria) faz a icônica "banana" para o Brasil.

A cena aconteceu no momento em que ele fugia do país com Leila (Cássia Kis), que era a verdadeira assassina de Odete Roitman (Beatriz Segall). O crime ocorreu de maneira acidental, pois a esposa do empresário queria atingir Maria de Fátima (Glória Pires), após descobrir que ela tinha um caso com Marco Aurélio. No entanto, ao disparar, ela atingiu a vilã.

Assim como os fãs da novela, o ator Reginaldo Faria, que interpretou Marco Aurélio naquela versão, brinca que "a banana o persegue até hoje"

— O Marco Aurélio era um personagem comum dentro daquele ambiente corrupto. Para grande surpresa, quando eu saía pelas ruas, as pessoas me aplaudiam e me pediam autógrafo. Naquela época, não tinha selfie, mas tinha o autógrafo — disse ele em entrevista recente ao Expedição Rio.

Veja a cena que foi ao ar na versão original:

A expectativa dos fãs da trama é que a cena se repita no último capítulo do remake. Há quem especule que esse momento icônico seja interpretado por outro personagem, inclusive (veja alguns palpites abaixo). A Globo não divulgou o resumo dos últimos capítulos da trama e, portanto, será necessário aguardar mesmo o capítulo para matar a curiosidade.

Vem aí

A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.

A trama de Aguinaldo Silva vai mostrar o dia a dia do povo brasileiro a partir da jornada de três mulheres de diferentes gerações.