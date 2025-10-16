César foge no final de "Vale Tudo"? Saiba o desfecho do personagem na primeira versão da novela

Carlos Alberto Riccelli como César em versão original da novela. Globo / Reprodução

Com a reta final de Vale Tudo, a curiosidade dos fãs sobre o desfecho dos principais personagens está a todo vapor. Uma das figuras mais marcantes é César (Cauã Reymond). O galã se envolveu em muitas intrigas ao longo da trama, tornando-se, inclusive, par romântico da poderosa Odete Roitman (Debora Bloch) – e um dos suspeitos pelo assassinato da vilã.

Na versão original, o personagem foi interpretado por Carlos Alberto Riccelli, que aplicava golpes para se dar bem na vida. Ao longo da trama, ele engata um romance com sua principal aliada, Maria de Fátima (Gloria Pires), e mantém um caso com a poderosa Odete Roitman (Beatriz Segall).

Como foi o final de César na versão original?

No penúltimo capítulo, César e Maria de Fátima se enfrentam depois que Raquel (Regina Duarte) decide assumir a culpa pela morte de Odete Roitman, para livrar o amado, Ivan Meireles (Antônio Fagundes) – que também não é o responsável pelo crime.

Logo depois, César liga para Marco Aurélio (Reginaldo Faria) dizendo que precisam conversar. Fátima, por sua vez, tenta incriminá-lo ao contar na delegacia sobre uma suposta ligação entre os dois, mas o plano não dá certo. O personagem então parte para a Europa, decidido a recomeçar a vida.

Anos mais tarde, de volta ao Brasil, César reencontra Fátima. Os dois retomam o caso e, durante um jantar à luz de velas, o ex-modelo faz uma proposta inusitada: casar-se com o príncipe Giovanni (Marcos Manzano) em um acordo de fachada. Pelo contrato, ela receberia 1 milhão de dólares por ano, durante cinco anos.

Ao aceitar, a ambiciosa jovem retoma a vida de luxo que sempre sonhou, deixando o filho aos cuidados de Raquel e Ivan. A cena ocorre um dia antes do aniversário de dois anos da criança.

Vem aí

A substituta de Vale Tudo será Três Graças, que estreia na Globo no dia 20. A nova novela das nove terá Sophie Charlotte, Dira Paes e Alana Cabral como protagonistas.