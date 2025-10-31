Caio Castro sofre acidente de carro durante treino para tradicional corrida no Paraná

Carro de Caio Castro ficou com a frente amassada após acidente em treino para a Cascavel de Ouro. Reprodução @bohnvitoria / Instagram

Caio Castro sofreu um acidente na quinta-feira (30) enquanto treinava para a Cascavel de Ouro, prova automobilística do Paraná. A informação foi divulgada pela namorada do ator, a gaúcha Vitória Bohn, nas redes sociais.

"Hoje rolou susto por aqui", escreveu a atriz em postagem com foto do carro envolvido no acidente. Em outra publicação, ela tranquilizou os seguidores: "Mas está tudo 100%, sem preocupações. Só um sustinho mesmo".

A reportagem entrou em contato com a assessoria de Caio Castro, mas ainda não recebeu respostas sobre o acontecido. O espaço segue aberto.

A prova que Caio Castro disputará neste sábado (1º), a Cascavel de Ouro, é uma corrida de automobilismo tradicional do Paraná, que fará sua 39ª edição em 2025.

A competição ocorre no Autódromo Zilmar Beux, na cidade de Cascavel, em que disputam os 50 carros da categoria Gold Turismo. Ela tem cerca de três horas de duração e pode ser assistida pelo YouTube.

Vitória Bohn compartilhou foto do carro após acidente no Paraná. Reprodução @bohnvitoria / Instagram