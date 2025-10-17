Bolão, aniversário temático e mais: noveleiros se preparam para descobrir quem matou Odete Roitman

Personagem é interpretada por Débora Bloch. Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

"Quem matou Odete Roitman?". A pergunta que tomava as rodas de conversa quando a primeira versão da novela Vale Tudo foi ao ar agora ganha as redes sociais com o remake de Manuela Dias. Se há quase quatro décadas foram feitas reuniões entre amigos e até apostas em jogo do bicho, a ansiedade para a descoberta do assassino ou da assassina não passaria batido desta vez.

Para a jornalista Gisele Ramos, 44 anos, moradora de Porto Alegre, a surpresa surgiu assim que percebeu que o último capítulo seria justamente no dia do seu aniversário.

— Eu fiquei nervosa quando descobri, porque eu não podia perder o final da novela. Sei que tem reprise no sábado, mas até chegar o sábado ia ter muito spoiler. Ao mesmo tempo, eu queria comemorar o meu aniversário — conta ela, que também é dona de um brechó na Capital.

Aniversariante lembra da comoção em torno da primeira versão da novela, que viu quando criança. Gisele Ramos / Arquivo Pessoal

Inspirada ao ver que estabelecimentos em São Paulo farão a exibição, ela chamou uma amiga que é dona de um bar na Cidade Baixa (saiba mais ao final da reportagem) e já esquematizou: o aniversário terá telão com transmissão de Vale Tudo.

💸 Bolão em família

A família de olho em um capítulo da novela. Pedro Henrique Gomes Rodrigues / Arquivo Pessoal

Na família do estudante de Relações Públicas Pedro Henrique Gomes Rodrigues, 22 anos, Vale Tudo faz sucesso. Para o último capítulo, pelo menos 16 pessoas estão participando de um bolão, ao custo de R$ 2 por pessoa.

— É uma brincadeira, porque sempre fomos muito ligados à televisão, até mesmo a radionovelas, que daí não pegam a minha época, mas minhas tias sempre foram de assistir às novelas e comentar nas festas, em grupo de família, ligar para falar — explica Pedro.

A paixão do jovem pelo mundo noveleiro vem, principalmente, do responsável por tomar a frente na organização do bolão: o pai.

— A nossa família se reúne toda no sofá, jantando e vendo novela. Fui criado com isso. Minha mãe sempre foi muito noveleira também. Ela até falou que, se o nome dela não fosse Marcia, queria que fosse Helena por conta das novelas do Manoel Carlos — completa.

O mesmo hábito é mantido até hoje. Na hora da janta, junto aos pais, Pedro assiste a Vale Tudo.

🥂 Um jantar especial

Anderson e Otávio estão ansiosos pelo capítulo final. Anderson Barbosa Soares / Arquivo Pessoal

No Vale do Sinos, um casal acompanha a novela desde o início pela TV, mas também engajou nas redes sociais. O professor de Teatro e Arte Anderson Barbosa Soares, 29 anos, e o estilista de calçados Otávio Augusto do Nascimento Braga, 30 anos, são "fatymores" de carteirinha, apelido dos fãs da anti-heroína Maria de Fátima.

Anderson mora em Dois Irmãos e Otávio, em Novo Hamburgo. Mas, mesmo quando estão distantes, os dois dão um jeito de assistir aos capítulos juntos ou de comentar.

Anderson é do mundo do teatro, pesquisou sobre formação do espectador e lembra que tornou-se noveleiro a partir de um hábito nutrido pelo avô. Otávio, por outro lado, tinha maior contato com as novelas quando criança e perdeu o costume na vida adulta.

No fim das contas, Vale Tudo virou parte da rotina do casal. Para a noite do último capítulo, Anderson e Otávio farão um jantar especial.

— Eu quero que seja um momento para lembrarmos, porque Vale Tudo tem feito parte do nosso dia a dia, e é uma novela que carrega uma importância para a dramaturgia nacional — conta Anderson.

Otávio destaca que os dois criaram um grande carinho pela história e pelo elenco.

— É quase como se fosse uma final de Copa do Mundo. Estamos acompanhando tudo aquilo ali que está acontecendo, toda aquela história. Por mais que conheçamos a história original, sabemos que tem adaptações de roteiro nessa versão. E queremos ser surpreendidos — ressalta Otávio.

👀 Foco total na telinha

Noveleiro desde criança, Miltinho é fã de Gilberto Braga, autor da versão original de "Vale Tudo". Miltinho Talaveira / Arquivo Pessoal

Recusando convites, o publicitário Miltinho Talaveira, 61 anos, já decidiu o que fará:

— Novela, último capítulo, quanto menos gente em minha volta, melhor, para eu poder curtir o momento. Não vou fazer nada com amigos, vou ficar em casa. Como a minha mãe mora comigo, vamos assistir nós dois e, provavelmente, eu vou fazer uma janta especial para descobrir quem foi que matou a Odete, se a Odete morrer.

Miltinho assistiu à versão original de Vale Tudo quando tinha 25 anos. Na época, quando revelaram a assassina, ele estava na freeway, em direção ao litoral.

— E eu descobri que a Leila foi assassina porque, na fila do pedágio, o carro do meu lado, que estava assistindo à novela, tinha uma televisão pequenininha de bateria, e eu perguntei: "Quem matou a Odete?".

Ele guarda até hoje uma fita VHS com o último capítulo gravado. Depois da produção original, assistiu à novela outras três vezes. Quando soube do remake, ficou "louco" para acompanhar. A mãe, de 82 anos, assiste junto.

O publicitário conta que é noveleiro desde criança e fã de Gilberto Braga, autor da versão original de Vale Tudo. Entre outras produções, Braga também escreveu Celebridade, na qual Miltinho aparece na figuração em dois capítulos.

Programação em Porto Alegre

Evento da RBS TV

O que? Transmissão do último capítulo. Evento com apresentação dos comunicadores Neto Fagundes, Cris Silva e Amanda Souza, além de trilha sonora sob comando do DJ Lê Araújo

Transmissão do último capítulo. Evento com apresentação dos comunicadores Neto Fagundes, Cris Silva e Amanda Souza, além de trilha sonora sob comando do DJ Lê Araújo Quando? A partir das 20h15min

A partir das 20h15min Onde? Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia

Parque Maurício Sirotsky Sobrinho, o Parque Harmonia Importante! Entrada franca, com distribuição gratuita de pipoca e algodão-doce e outros brindes. A recomendação é que os visitantes levem cadeiras

A Palo Seco

O que? Transmissão em telão do último episódio

Transmissão em telão do último episódio Quando? A partir das 20h

A partir das 20h Onde? Travessa dos Venezianos, 25

Travessa dos Venezianos, 25 Importante! Entrada franca

Entrada franca Saiba mais: @apalosecocb

Brita POA

O que? CineBrita, com telão no estabelecimento exibindo o último capítulo, e dinâmica com a drag queen Elektra

CineBrita, com telão no estabelecimento exibindo o último capítulo, e dinâmica com a drag queen Elektra Quando? Local funciona das 18h à 1h30min

Local funciona das 18h à 1h30min Onde? Rua General Lima e Silva, 1035

Rua General Lima e Silva, 1035 Importante! Entrada franca. Estabelecimento sugere que clientes façam reserva

Entrada franca. Estabelecimento sugere que clientes façam reserva Saiba mais: @britapoa

Workroom

O que? Shows de drag queens interpretando cenas da novela e exibição do último capítulo

Shows de drag queens interpretando cenas da novela e exibição do último capítulo Quando? Local abre às 20h, com shows às 21h e às 23h. A exibição da novela ocorre a partir das 21h20min

Local abre às 20h, com shows às 21h e às 23h. A exibição da novela ocorre a partir das 21h20min Onde? Avenida Cristóvão Colombo, 772

Avenida Cristóvão Colombo, 772 Importante! Ingressos a partir de R$ 20 via plataforma Sympla

Ingressos a partir de R$ 20 Saiba mais: @workroombar