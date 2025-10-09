Quem matou Odete Roitman? Noveleiros se preparam para descobrir mistério

Personagem é interpretada por Débora Bloch. Beatriz Damy / TV Globo/Divulgação

"Quem matou Odete Roitman?". A pergunta que tomava as rodas de conversa quando a primeira versão da novela Vale Tudo foi ao ar agora ganha as redes sociais com o remake de Manuela Dias. Se há quase quatro décadas foram feitas reuniões entre amigos e até apostas em jogo do bicho, a ansiedade para a descoberta do assassino ou da assassina não passaria batido desta vez.

Para a jornalista Gisele Ramos, 44 anos, moradora de Porto Alegre, a surpresa surgiu assim que percebeu que o último capítulo seria justamente no dia do seu aniversário: 17 de outubro, sexta-feira.

— Eu fiquei nervosa quando descobri, porque eu não podia perder o final da novela. Sei que tem reprise no sábado, mas até chegar o sábado ia ter muito spoiler. Ao mesmo tempo, eu queria comemorar o meu aniversário — conta ela, que também é dona de um brechó na Capital.

Aniversariante lembra da comoção em torno da primeira versão da novela, que viu quando criança. Gisele Ramos / Arquivo Pessoal

Inspirada ao ver que estabelecimentos em São Paulo farão a exibição, ela chamou uma amiga que é dona de um bar na Cidade Baixa (saiba mais ao final da reportagem) e já esquematizou: o aniversário terá telão com transmissão de Vale Tudo. Para Gisele, foi a união do "útil ao agradável". Ela também planeja levar algo temático, mesmo que simples, como balões nas cores da abertura da novela.

A aniversariante aposta em Marco Aurélio como o assassino de Odete Roitman.

💸 Bolão em família

A família de olho em um capítulo da novela. Pedro Henrique Gomes Rodrigues / Arquivo Pessoal

Na família do estudante de Relações Públicas Pedro Henrique Gomes Rodrigues, 22 anos, Vale Tudo faz sucesso. Para o último capítulo, pelo menos 13 pessoas devem se reunir na casa de algum dos parentes para assistir. Mas não só isso: o grupo fará um bolão, ao custo de R$ 2 por pessoa.

— É uma brincadeira, porque sempre fomos muito ligados à televisão, até mesmo a radionovelas, que daí não pegam a minha época, mas minhas tias sempre foram de assistir às novelas e comentar nas festas, em grupo de família, ligar para falar — explica Pedro.

A paixão do jovem pelo mundo noveleiro vem, principalmente, do responsável por tomar a frente na organização do bolão: o pai.

— A nossa família se reúne toda no sofá, jantando e vendo novela. Fui criado com isso. Minha mãe sempre foi muito noveleira também. Ela até falou que, se o nome dela não fosse Marcia, queria que fosse Helena por conta das novelas do Manoel Carlos — completa.

O mesmo hábito é mantido até hoje. Na hora da janta, junto aos pais, Pedro assiste a Vale Tudo. O jovem aposta em Eugênio como o assassino da vilã.

🥂 Um jantar especial

Anderson e Otávio estão ansiosos pelo capítulo final. Anderson Barbosa Soares / Arquivo Pessoal

No Vale do Sinos, um casal acompanha a novela desde o início pela TV, mas também engajou nas redes sociais. O professor de Teatro e Arte Anderson Barbosa Soares, 29 anos, e o estilista de calçados Otávio Augusto do Nascimento Braga, 30 anos, são "fatymores" de carteirinha, apelido dos fãs da anti-heroína Maria de Fátima.

Anderson mora em Dois Irmãos e Otávio, em Novo Hamburgo. Mas, mesmo quando estão distantes, os dois dão um jeito de assistir aos capítulos juntos ou de comentar.

Anderson é do mundo do teatro, pesquisou sobre formação do espectador e lembra que tornou-se noveleiro a partir de um hábito nutrido pelo avô. Otávio, por outro lado, tinha maior contato com as novelas quando criança e perdeu o costume na vida adulta.

No fim das contas, Vale Tudo virou parte da rotina do casal. Para a noite do último capítulo, Anderson e Otávio planejam um jantar especial. O cardápio ainda não foi definido, nem se convidarão outras pessoas. Mas de uma coisa Anderson tem certeza:

— Eu quero que seja um momento para lembrarmos, porque Vale Tudo tem feito parte do nosso dia a dia, e é uma novela que carrega uma importância para a dramaturgia nacional.

Otávio destaca que os dois criaram um grande carinho pela história e pelo elenco. A ansiedade para o último capítulo já começou a bater:

— É quase como se fosse uma final de Copa do Mundo. Estamos acompanhando tudo aquilo ali que está acontecendo, toda aquela história. Por mais que conheçamos a história original, sabemos que tem adaptações de roteiro nessa versão. E queremos ser surpreendidos.

O casal acredita que Celina tenha tentado matar Odete, mas tenha errado o tiro, e que Heleninha tenha de fato assassinado a vilã.

👀 Foco total na telinha

Noveleiro desde criança, Miltinho é fã de Gilberto Braga, autor da versão original de "Vale Tudo". Miltinho Talaveira / Arquivo Pessoal

Recusando convites, o publicitário Miltinho Talaveira, 61 anos, já decidiu o que fará no dia 17:

— Novela, último capítulo, quanto menos gente em minha volta, melhor, para eu poder curtir o momento. Não vou fazer nada com amigos, vou ficar em casa. Como a minha mãe mora comigo, vamos assistir nós dois e, provavelmente, eu vou fazer uma janta especial para descobrir quem foi que matou a Odete, se a Odete morrer.

Miltinho assistiu à versão original de Vale Tudo quando tinha 25 anos. Na época, quando revelaram a assassina, ele estava na freeway, em direção ao litoral.

— E eu descobri que a Leila foi assassina porque, na fila do pedágio, o carro do meu lado, que estava assistindo à novela, tinha uma televisão pequenininha de bateria, e eu perguntei: "Quem matou a Odete?".

Ele guarda até hoje uma fita VHS com o último capítulo gravado. Depois da produção original, assistiu à novela outras três vezes. Quando soube do remake, ficou "louco" para acompanhar. A mãe, de 82 anos, assiste junto.

O publicitário conta que é noveleiro desde criança e fã de Gilberto Braga, autor da versão original de Vale Tudo. Entre outras produções, Braga também escreveu Celebridade, na qual Miltinho aparece na figuração em dois capítulos.

Pelo Instagram, o noveleiro tem feito comentários sobre a final de Vale Tudo. A maior aposta dele é de que Odete Roitman não tenha morrido. Mas, caso a vilã tenha partido dessa para outra, pensa em Celina como possível assassina.

Programação em Porto Alegre

A Palo Seco

O que? Transmissão em telão do último episódio

Transmissão em telão do último episódio Quando? A partir das 20h

A partir das 20h Onde? Travessa dos Venezianos, 25

Travessa dos Venezianos, 25 Importante! Entrada franca

Entrada franca Saiba mais: @apalosecocb

Brita POA

O que? CineBrita, com telão no estabelecimento exibindo o último capítulo, e dinâmica via Instagram

CineBrita, com telão no estabelecimento exibindo o último capítulo, e dinâmica via Instagram Quando? Local funciona das 18h à 1h30min

Local funciona das 18h à 1h30min Onde? Rua General Lima e Silva, 1035

Rua General Lima e Silva, 1035 Importante! Entrada franca. Estabelecimento sugere que clientes façam reserva

Entrada franca. Estabelecimento sugere que clientes façam reserva Saiba mais: @britapoa

Workroom

O que? Shows de drag queens interpretando cenas da novela e exibição do último capítulo

Shows de drag queens interpretando cenas da novela e exibição do último capítulo Quando? Local abre às 20h, com shows às 21h e às 23h. A exibição da novela ocorre a partir das 21h20min

Local abre às 20h, com shows às 21h e às 23h. A exibição da novela ocorre a partir das 21h20min Onde? Avenida Cristóvão Colombo, 772

Avenida Cristóvão Colombo, 772 Importante! Ingressos a partir de R$ 20 via plataforma Sympla

Ingressos a partir de R$ 20 Saiba mais: @workroombar