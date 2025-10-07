TV

Vai parar o Brasil
Notícia

Quem matou Odete Roitman? Saiba o que esperar da reta final de "Vale Tudo"

Para além do assassinato da vilã, outros acontecimentos também devem agitar a trama até o capítulo derradeiro

Camila Bengo

