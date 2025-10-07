Odete Roitman foi assassinada no episódio da última segunda-feira. Colagem de fotos de Globo / Divulgação

Uma das cenas mais icônicas da televisão brasileira foi remontada na noite desta segunda-feira (6): o assassinato de Odete Roitman. Com isso, está oficializada a reta final do remake de Vale Tudo, que chega ao fim no dia 17 de outubro.

Os próximos capítulos da novela serão marcados por especulações acerca da morte da vilã interpretada por Debora Bloch. A identidade do assassino é tratada como segredo de Estado pela autora Manuela Dias, que revelou ter gravado 10 desfechos diferentes para o crime.

Até o momento, o que se sabe é que o responsável por matar a dona da TCA será um dos cinco nomes na lista de suspeitos: Heleninha (Paolla Oliveira), Celina (Malu Galli), Marco Aurélio (Alexandre Nero), Maria de Fátima (Bella Campos) e Cesar (Cauã Reymond).

Entretanto, além do assassinato de Odete Roitman, outros acontecimentos também devem agitar a trama até o capítulo derradeiro. Abaixo, confira o que esperar da reta final de Vale Tudo.

Merecido final feliz de Raquel

Depois de passar por poucas e boas no remake – incluindo infortúnios que não fizeram parte da versão original da novela –, a protagonista Raquel finalmente terá seu merecido final feliz. Porém, os detalhes do desfecho da personagem ainda são incertos.

Isso porque o arco da mocinha passou por mudanças significativas em relação ao que foi visto em 1988. O final do folhetim foi marcado pelo aguardado reencontro de Raquel e Ivan após ele passar dois anos preso por corrupção, vítima de uma armação de Odete Roitman.

É provável que o final feliz de Raquel esteja mais ligado ao seu sucesso profissional. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

O galã também sofreu o golpe no remake, mas deixou a prisão pouco tempo depois – o que enfraquece a jornada heroica do casal, que vive uma fase tranquila há algumas semanas. Portanto, é certo que os dois terminarão juntos. Também é esperado que ocorra o casamento dos mocinhos, mas sem grandes surpresas ou emoções.

Diante disso, é provável que o final feliz de Raquel esteja mais ligado ao seu sucesso profissional do que ao romântico. Um indicativo disso é que, no capítulo previsto para ir ao ar na quarta-feira (8), ela e Poliana fecharão um contrato da Paladar com uma empresa multinacional.

Queda e ascensão de Maria de Fátima

Quem não passará por bons bocados é a anti-heroína mais amada de Vale Tudo, Maria de Fátima. Ela será investigada pela polícia como suspeita de ter matado Odete Roitman e acabará cancelada nas redes sociais, perdendo o apoio de seus “fatymores”.

Com a morte da vilã, Fátima também ficará sem sua galinha dos ovos de ouro. Ela será despejada do apartamento onde mora e enfrentará sérias dificuldades financeiras.

A pilantra pedirá ajuda à mãe, mas Raquel mandará Fátima procurar um emprego e negará uma vaga para ela na Paladar. A ex-modelo tentará, então, um novo trabalho na Tomorrow, mas será humilhada por Sardinha. Sem saída, Fátima passa a trabalhar como atendente em uma padaria.

Primeira versão de "Vale Tudo" termina com a filha de Raquel montada na grana. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

E engana-se quem pensa que César voltará correndo para os braços da filha de Raquel após a morte de Odete Roitman. O personagem de Cauã Reymond humilhará a ex-namorada, que está esperando um filho dele.

Depois, contudo, a dupla de pilantras deve reatar. A dúvida é se o final de Maria de Fátima será mantido conforme a trama original, quando ela deu a volta por cima ao se casar com um príncipe da Lombardia – tendo César como seu amante.

A primeira versão termina com a filha de Raquel montada na grana e sem arrependimentos pelos trambiques que cometeu. Mas, em 2025, será que ainda faz sentido que uma pessoa desonesta se dê bem? Uma possibilidade é que Manuela Dias altere o desfecho da personagem no remake, a fim de passar uma "lição".

Porém, a Maria de Fátima de Bella Campos caiu tanto nas graças do público que, apesar de tudo, os espectadores estão torcendo por um final feliz para a anti-heroína.

"Banana" para Marco Aurélio

Quem também pode ter seu desfecho alterado é Marco Aurélio. A primeira versão termina com o corrupto fugindo do país a bordo de um jatinho. Nos ares, ele dá uma "banana" para os compatriotas.

A cena se tornou uma das mais marcantes das novelas brasileiras e repercutiu fortemente naquele Brasil de 1988, que engatinhava na redemocratização e padecia em meio a escândalos de corrupção. Agora, contudo, o cenário é outro.

A expectativa é que, no remake, o Brasil é que dará uma "banana" para Marco Aurélio. Globo / Divulgacao

Será que Marco Aurélio vai se safar? A teoria mais forte é de que, no remake, o empresário não terá a mesma sorte. O executivo da TCA conseguirá assumir a presidência do grupo após a morte de Odete Roitman, mas deve ter suas trapaças descobertas em seguida.

A expectativa é que, desta vez, o Brasil é que dará uma "banana" para Marco Aurélio. Ele tem tudo para terminar a novela preso, pagando pelos crimes que cometeu.

Heleninha de cara limpa

Outro desfecho aguardado é o de Heleninha. A filha de Odete Roitman deve terminar a trama em boa fase, vencendo o alcoolismo dia após dia e investindo em sua galeria – tal como ocorreu na versão original.

A única dúvida é quanto ao par romântico da personagem. Na trama original, Heleninha termina apaixonada por William, que surge na reta final da novela, interpretado por Dennis Carvalho.

No remake, Heleninha acaba se envolvendo com Renato. TV Globo / Divulgação

Já no remake, ela se envolve com Renato (João Vicente Castro) – o que não aconteceu em 1988. Assim, é possível que a pintora termine a novela ao lado do dono da Tomorrow.

Mas, independentemente do par romântico, Heleninha chegará ao fim de Vale Tudo tranquila e feliz. Um desfecho merecido para a personagem, que enfrentou diferentes tipos de provações ao longo da trama.

Afonso curado e feliz

Afonso também terá um final feliz. O irmão de Heleninha deve terminar a novela curado do câncer, graças ao transplante possibilitado pela volta de Leonardo.

O herdeiro Roitman passará por tudo isso ao lado de Solange e dos filhos. Aliás, imagens da sequência final do casal já estão pipocando nas redes sociais. Nelas, Afonso e a amada aparecem em um barco brincando com os pequenos.

Afonse deve terminar a novela curado do câncer, ao lado de Solange. TV Globo / Reprodução

Leonardo recuperado?

Uma das maiores incógnitas de Vale Tudo diz respeito a Leonardo, o filho “morto-ressuscitado” de Odete Roitman. Na versão original da novela, o irmão gêmeo de Heleninha morre em um acidente de carro. Contudo, no remake, Leonardo sobreviveu.

A revelação de que ele está vivo, na semana passada, foi um dos pontos altos da reta final da novela. Mas qual o motivo de Leonardo não ter morrido? O que justifica essa mudança no roteiro original de Vale Tudo?

Uma das maiores incógnitas de Vale Tudo diz respeito a Leonardo. Globoplay / Reprodução

Muitas dúvidas estão pipocando na cabeça dos espectadores, que levantam a possibilidade de o personagem acabar se recuperando. Dinheiro para submeter Leonardo aos melhores e mais inovadores tratamentos médicos não falta à família Roitman, então, sua recuperação não seria impossível – ainda mais se tratando de novela.