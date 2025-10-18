"A diva é imortal": Manuela Dias comenta final de Odete Roitman em "Vale Tudo"

Manuela Dias (E) e a vilã Odete Roitman, interpretada por Débora Bloch (D). Instagram @manueladiasautora, TV Globo / Reprodução, Divulgação

Após a exibição do último capítulo do remake de "Vale Tudo", com a revelação de que a vilã Odete Roitman (Debora Bloch) sobreviveu ao tiro disparado por Marco Antônio (Alexandre Nero), a autora Manuela Dias compartilhou um pouco sobre os bastidores do desfecho.

Em uma publicação nas redes sociais, ela disse ter escrito o final há dois meses, mas que a edição do capítulo foi finalizada às 19h de sexta-feira (17), poucas horas antes da exibição.

"A diva é imortal! Escrevi esse final há dois meses. Uma operação de Luciana Monteiro e Paulo Silvestrini, que conseguiram driblar o vazamento. Terminamos o capítulo de ontem, às 19h, para entregar surpresa! Obrigado a todos que guardaram segredo", escreveu Manuela.

Diferentemente da versão da novela de 1988, desta vez a vilã, na verdade, não morreu. A empresária sobreviveu ao tiro disparado por Marco Aurélio (Alexandre Nero) e consegue forjar a própria morte, com a ajuda de Freitas (Luis Lobianco).

"Me delicio no sabor de uma certeza: eu ressuscitei Odete Roitman", disse o ator nas redes sociais após a revelação.