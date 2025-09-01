William Bonner se despede do "Jornal Nacional"

William Bonner fará a apresentação do "Globo Repórter". Reprodução / Globo

O âncora William Bonner deixará o Jornal Nacional. A informação foi confirmada nesta segunda-feira (1º), dia em que o programa comemora seus 56 anos. Bonner seguirá no comando do noticiário até o dia 3 de novembro. Depois, César Tralli assumirá o posto de âncora junto de Renata Vasconcellos.

A partir do ano que vem, William Bonner fará a apresentação do Globo Repórter com Sandra Annenberg.

"Esse aniversário do JN não tem número redondo, lançamento de livro, série especial de reportagens. E, mesmo assim, foi o que consumiu mais tempo pra ser preparado. Foram cinco anos, desde a minha primeira conversa com a direção do jornalismo sobre o desejo de reduzir a carga horária e as responsabilidades exigidas pela chefia e pela apresentação do JN", disse o jornalista em nota divulgada pela Globo.

Além de apresentador do programa há 29 anos, Bonner é editor-chefe do Jornal Nacional, posto que ocupa há 26 anos. No seu lugar de chefia, entra Cristiana Sousa Cruz — já dupla de Bonner há seis anos.

LEIA TAMBÉM Na Expointer, confira os bastidores do encontro entre Jayme Monjardim e Daniel

"Há cerca de cinco anos, a Globo e o apresentador e editor-chefe do JN vêm trabalhando juntos e construindo a sua substituição e troca de função. Bonner manifestou desejo de abrir mão de funções executivas e da atuação no jornalismo diário para ter mais tempo para sua família e atividades pessoais", escreveu a emissora.

Mudanças no Jornalismo da Globo