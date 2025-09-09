Raul Gil recebe alta após internação por diverticulite aguda

Raul está aposentado desde dezembro de 2024. Instagram @raulgil3 / Reprodução

O comunicador Raul Gil recebeu alta hospitalar nesta terça-feira (9). Ele estava internado desde o dia 3 de setembro no Hospital Moriah, em São Paulo, onde recebeu o diagnóstico de abdômen agudo inflamatório por diverticulite aguda. Conforme o boletim médico, ele seguirá o tratamento de casa.

"O apresentador senhor Raul Gil recebeu alta no dia de hoje, tendo deixado o Hospital Moriah por volta das 12h. Ele dará seguimento ao tratamento medicamentoso em sua residência. O senhor Raul Gil esteve sob os cuidados da equipe comandada pelo doutor Sérgio Felizola", informou o boletim do hospital.

Desde sábado (6), Raul Gil já apresentava melhora no quadro de saúde, com diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos.