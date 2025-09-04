Raul Gil é internado em hospital de São Paulo

O apresentador Raul Gil, 87 anos, está internado no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, disse o seu filho, Raul Jr., na quarta-feira (3). O apresentador passa por exames após uma indisposição.
— Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento — afirmou o filho à Globo.
Em 2023, o apresentador foi internado no mesmo hospital para realizar um procedimento cirúrgico. Segundo informações do SBT na época, Raul Gil realizou uma "raspagem de próstata" com objetivo de tratar o aumento da glândula, condição que pode causar obstrução do canal urinário.
O apresentador está aposentado desde dezembro de 2024, quando se despediu de seu programa no SBT.
São mais de 60 anos de carreira. Além do SBT, Gil também trabalhou nas emissoras Record, Bandeirantes, Tupi, TV Rio e Manchete.