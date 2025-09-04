Raul Gil é internado em hospital de São Paulo

Raul Gil tem mais de 60 anos de carreira. Apresentador foi internado em São Paulo. Divulgação / Ver Descrição

O apresentador Raul Gil, 87 anos, está internado no Hospital Moriah, na zona sul de São Paulo, disse o seu filho, Raul Jr., na quarta-feira (3). O apresentador passa por exames após uma indisposição.

— Ele está sendo atendido pelos médicos, mas está tudo bem, graças a Deus, sem nenhum problema. Sempre que tem alguma indisposição, ele faz exames de sangue. Ele se cuida muito e está sempre atento — afirmou o filho à Globo.

Em 2023, o apresentador foi internado no mesmo hospital para realizar um procedimento cirúrgico. Segundo informações do SBT na época, Raul Gil realizou uma "raspagem de próstata" com objetivo de tratar o aumento da glândula, condição que pode causar obstrução do canal urinário.

O apresentador está aposentado desde dezembro de 2024, quando se despediu de seu programa no SBT.