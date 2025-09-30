Quem será o casal protagonista da nova temporada de "Bridgerton"?

A série inspirada nos livros de Julia Quinn chega à quarta temporada. Netflix / Liam Daniel / Divulgação

A Netflix divulgou novas informações sobre a próxima temporada de Bridgerton. Sucesso de audiência desde a estreia em 2020, a série conquistou público e crítica ao retratar a vida dos irmãos Bridgerton, na Londres do século 19, mesclando histórias de amor, intrigas e bailes luxuosos.

Baseada na obra de Julia Quinn e adaptada para TV pela produtora Shondaland, fundada por Shonda Rhimes — criadora de Grey's Anatomy e Scandal —, Bridgerton é um dos maiores sucessos da plataforma. A Netflix anunciou que as gravações da 4ª temporada foram concluídas nesta segunda-feira (29) e adiantou algumas informações do que o público pode esperar.

Quando estreia Bridgerton

Com oito novos episódios, a quarta temporada chegará ao streaming em 2026.

Quem é o protagonista da temporada?

Em cada temporada, a série dá destaque à história de amor de um dos irmãos Bridgerton, assim como os livros de Julia Quinn. A 4ª fase adapta Um Perfeito Cavalheiro, terceiro volume da saga, publicado em 2001.

O novo capítulo será centrado em Benedict Bridgerton (Luke Thompson), o segundo filho da família. O boêmio carismático, que aparecia nos cantos dos bailes da alta sociedade, assume finalmente o protagonismo ao viver sua própria história de amor. Diferente dos irmãos mais velho e mais novo, já felizes no casamento, Benedict resiste à ideia de se estabelecer, até cruzar o caminho de Sophie Baek, interpretada por Yerin Ha.

O encontro acontece logo no primeiro episódio, durante o famoso baile de máscaras de Lady Bridgerton. Em um clipe divulgado pela Netflix, Benedict se depara pela primeira vez com a misteriosa “Dama de Prata”, sem saber que ela é, na verdade, uma jovem empregada engenhosa, marcada por segredos e sonhos que desafiam sua posição social.

— A trama é uma espécie de releitura de Cinderela. Todo mundo lembra de ouvir essas histórias na infância, cheias de magia e romance. É muito empolgante ver esse universo entrelaçado com o mundo que já conhecemos em Bridgerton — contou Luke Thompson, que vive Benedict.

Sobre a nova personagem, a atriz Yerin Ha comentou:

— O que me atraiu na Sophie foi que ela imediatamente enfrenta obstáculos, algo que precisa superar constantemente. Seja a luta por status social ou a tentativa de esconder seus sentimentos por Benedict.

Quem estará na 4ª temporada de Bridgerton

Fotos da nova fase de Bridgerton, divulgadas pela Netflix, mostram os bastidores da produção e alguns rostos conhecidos. As melhores amigas Penelope (Nicola Coughlan) e Eloise (Claudia Jessie) aparecem reunidas passeando por Londres.

“Elas estão mais unidas do que nunca”, afirmou à Netflix a showrunner Jess Brownell.

A protagonista da segunda temporada, Simone Ashley, retorna como Kate Bridgerton, esposa de Anthony. Além dela, outros personagens queridos também voltam, como Alice Mondrich (Emma Naomi) e Brimsley (Hugh Sachs), que passam a integrar o elenco principal.

Novos personagens na série

Assim como nas temporadas anteriores, novos nomes chegam para movimentar Londres:

Lady Araminta Gun (Katie Leung) : a madrasta de Sophie, duas vezes casada e duas vezes viúva, tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente-se pressionada a garantir que pelo menos uma delas se case. Fabulosa, perspicaz e direta, Araminta não lida bem com ameaças à sua posição social.

: a madrasta de Sophie, duas vezes casada e duas vezes viúva, tem duas filhas estreando no mercado de casamentos e sente-se pressionada a garantir que pelo menos uma delas se case. Fabulosa, perspicaz e direta, Araminta não lida bem com ameaças à sua posição social. Rosamund Li (Michelle Mao) : filha mais velha de Araminta, é bonita, vaidosa e vive para agradar à mãe. De olho em Benedict, está determinada a conseguir o que deseja.

: filha mais velha de Araminta, é bonita, vaidosa e vive para agradar à mãe. De olho em Benedict, está determinada a conseguir o que deseja. Posy Li (Isabella Wei): a irmã mais nova, gentil e tagarela, costuma falar demais e raramente recebe destaque da mãe.

Outras temporadas e os livros

A série Bridgerton é inspirada nos livros de Julia Quinn. O primeiro volume, O Duque e Eu (2000), trouxe a história de Daphne, adaptada na primeira temporada. O segundo livro, O Visconde Que Me Amava (2000), acompanhou o primogênito Anthony e serviu de base para a segunda temporada.

Já o terceiro livro, Um Perfeito Cavalheiro (2001), acompanha Benedict e é a inspiração da quarta temporada, enquanto o quarto, Os Segredos de Colin Bridgerton (2002), centrado em Colin, foi adaptado na terceira temporada da série.

Os demais livros da saga seguem a ordem: Para Sir Phillip, com Amor (2003), que acompanha Eloise; O Conde Enfeitiçado (2004), centrado em Francesca; Um Beijo Inesquecível (2005), dedicado a Hyacinth; e A Caminho do Altar (2006), que conta a história de Gregory.

Em maio, a Netflix confirmou a produção da 5ª e da 6ª temporada, mantendo em aberto a expectativa de adaptações dos volumes finais da saga.