Qual o final de Maria de Fátima em "Vale Tudo"? Saiba o que acontece na trama original

Remake de "Vale Tudo" estreou em março. Fábio Rocha / TV Globo/Divulgação

Desde a estreia do remake de Vale Tudo, o público que acompanhou a versão original se pergunta o que de fato será diferente na nova versão da trama. Na adaptação do roteiro, feito por Manuela Dias, algumas modificações ocorreram para tentar aproximar a novela do atual cenário brasileiro.

Entre as dúvidas da audiência, está entender se o desfecho de certos personagens seguirá o enredo de 1988. Um dos principais é o de Maria de Fátima. Na versão original, a personagem interpretada por Gloria Pires era uma jovem bem ambiciosa, disposta a tudo para mudar a realidade simples que viveu ao longo da infância.

Mesmo com o título de vilã cruel, e uma série de mentiras e traições, a personagem concluiu o enredo por cima, mostrando que pessoas más podem se dar bem.

A autora Manuela Dias afirmou que na adaptação parte do enredo será mantido, considerando os jogos de interesse e falta de ética que foram para a construção da trama no passado.

O que aconteceu com a personagem em 1988?

Após a morte de Odete Roitman (Beatriz Segall), Maria de Fátima interpretada por Gloria Pires, está separada de Afonso Roitman (Cássio Gabus Mendes), após ser desmascarada por ele. Ela trabalha como vendedora e cria o filho Rafael — fruto do caso com César (Carlos Alberto Riccelli).

A relação com sua mãe Raquel (Regina Duarte) se torna mais amigável. Já nos capítulos finais, Fátima volta a se encontrar com César, que apresenta uma proposta inusitada: casar-se com Giovanni (Marcos Manzano), um príncipe italiano que pretende disputar vaga na política brasileira e precisa de uma esposa para preservar a imagem pública.

O acordo, segundo César, renderia US$ 1 milhão por ano. A oferta ocorre um dia antes do aniversário de dois anos de Rafael, quando Fátima admite à mãe não ter vocação para a maternidade e pede que Raquel assuma os cuidados do menino. Assim, ela conhece Giovanni e aceita o casamento arranjado.