Qual é o prêmio de "Largados e Pelados"? Saiba quanto ganha um participante do programa

Participantes de "Largados e Pelados", do Discovery, precisam sobreviver sem roupas e mantimentos em região selvagem Discovery / Reprodução

O que leva uma pessoa a enfrentar 21 dias sem comida, água, abrigo ou roupas em uma região inóspita? Ao contrário de realities tradicionais como no BBB, o reality Largados e Pelados — exibido pela Discovery — não oferece nenhum prêmio em dinheiro aos participantes.

O único retorno é simbólico: a superação dos próprios limites físicos e emocionais.

“Apesar de muitas pessoas acharem que há um prêmio em dinheiro, não há. Aqueles que se submetem ao teste máximo de sobrevivência fazem isso para testar suas habilidades e limites — e provar que são capazes”, informa o Discovery Brasil.

Mesmo sem prêmio milionário, o reality chama a atenção justamente pela proposta radical: quem topa o desafio abre mão de todo conforto e encara, nu, a convivência com um parceiro desconhecido em meio à natureza selvagem.

O programa se tornou fenômeno de audiência na TV paga e, segundo a Discovery, atrai telespectadores interessados em técnicas de sobrevivência — tema que motiva quase metade (43%) do público na América Latina, conforme pesquisa realizada em seis países.

Como funciona a premiação de Largados e Pelados?

Ao fim dos 21 dias, não há um vencedor oficial. Todos que resistem ao tempo estipulado são considerados "sobreviventes" e saem do programa com uma pontuação de desempenho chamada PSR (Personal Survival Rating), que mede preparo físico, mental e conhecimento técnico.

Os participantes recebem um cachê simbólico, descrito por ex-participantes como “ajuda de custo”.

O capixaba Diogo Survive, primeiro brasileiro na edição americana, explicou ao portal Splash que a quantia recebida mal cobre o tempo afastado do trabalho:

— O prêmio é um banquete quando você chega no quarto do hotel — brinca. — Não existe um prêmio gigantesco. Existe uma ajuda de custo pelo tempo fora do seu trampo.

Já o gaúcho Itamar Charlie, que integrou a 1ª temporada do Largados e Pelados Brasil, destacou o impacto emocional da experiência:

— Hoje dou valor até para uma cadeira que eu sento — relatou à Rádio Gaúcha.

A única edição onde houve prêmio foi a comemoração de 10 anos da atração. Em Largados e Pelados: A Competição, 12 ex-participantes do programa encararam regiões selvagens por 45 dias competindo contra os outros pela permanência. O vencedor levou o prêmio de US$ 100 mil (cerca de R$ 569 mil) para casa.

O que é o reality Largados e Pelados?

Criado em 2013, o reality Largados e Pelados (Naked and Afraid) acompanha pessoas comuns desafiadas a sobreviver, sem roupas, em ambientes extremos. Cada episódio apresenta uma dupla, que só pode levar um item útil — como facão ou pederneira — e precisa encontrar água, comida e abrigo.

A produção não interfere, a não ser em situações médicas de emergência. A cada dia, o público acompanha a evolução da dupla, com dados sobre clima, peso corporal e dificuldade enfrentada. No final, é revelada a perda de peso e o índice PSR.

A fórmula fez da atração uma das mais assistidas da Discovery, com mais de 10 anos no ar e fãs fiéis na América Latina.

Versão brasileira tem floresta, calor extremo e sucuris

Largados e Pelados Brasil estreou em novembro de 2021 no Discovery+ e atualmente também está disponível no HBO Max e Amazon Prime Video. A dinâmica é a mesma da versão americana, mas com foco em biomas latinos.

Ao final dos 21 dias, os que resistirem devem se deslocar até um ponto de extração pré-definido, onde são retirados por helicóptero, barco ou veículo apropriado para o terreno. Atualmente, a versão brasileira do reality está na sua terceira temporada.

Onde assistir a Largados e Pelados