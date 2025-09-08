TV

Reality de sobrevivência
Notícia

Qual é o prêmio de "Largados e Pelados"? Saiba quanto ganha um participante do programa

Inscritos no desafio passam 21 dias nus em meio à natureza extrema, sem competir por dinheiro ou qualquer premiação

Zero Hora

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS