TV

Do RS para a Europa
Notícia

Casal de gaúchos interpreta Giuseppe e Anita Garibaldi em minissérie da TV italiana: "Muito simbólico"

Roy Nascimento, natural de Passo Fundo, e Bárbara Braun, de Não-Me-Toque, foram escolhidos para interpretar os papéis na produção "Titano – il segreto della Libertà"

Camila Bengo

