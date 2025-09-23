Casal de gaúchos interpreta Giuseppe e Anita Garibaldi em minissérie da TV italiana: "Muito simbólico"

Roy Nascimento e Bárbara Braun interpretam Giuseppe e Anita Garibaldi na minissérie "Titano – il segreto della Libertà". Arquivo pessoal / Roy Nascimento e Bárbara Braun

Um casal de gaúchos está dando vida a dois dos personagens mais emblemáticos da história do Rio Grande do Sul, mas em um set de filmagens do outro lado do oceano. Roy Nascimento, 43 anos, natural de Passo Fundo, e Bárbara Braun, 38, de Não-Me-Toque, interpretam Giuseppe e Anita Garibaldi na minissérie documental italiana Titano – il segreto della Libertà.

A produção, assinada pelo jornalista Roberto Giacobbo, narra a história de San Marino, país enclave localizado dentro do território da Itália. Dividida em cinco episódios, a minissérie será exibida na RAI, principal rede de televisão italiana, e na San Marino RTV, mas ainda não tem data de estreia.

O casal aparece no episódio que retrata a passagem de Giuseppe e Anita pela região em 1849. As cenas, gravadas na zona rural de Roma, mostram a saga dos Garibaldi em San Marino, onde encontraram refúgio durante a guerra pela unificação da Itália. As sequências também retratam o adoecimento de Anita e sua morte nos braços de Giuseppe.

Escolha do elenco

Os gaúchos foram selecionados para os papéis após se inscreverem em um casting que procurava atores com traços físicos semelhantes aos do casal histórico, além de habilidade para andar a cavalo.

Apesar de preencherem os requisitos, Roy e Bárbara acreditavam que suas chances de seleção seriam baixas, pois ambos têm pouco tempo de carreira na atuação. O retorno da produção da minissérie, contudo, foi positivo.

— No dia seguinte ao envio do nosso material, já entraram em contato para avisar que havíamos sido selecionados. Ficamos incrédulos quando recebemos a confirmação — lembra Roy.

Segundo o casal, a experiência de interpretar Giuseppe e Anita foi emocionante.

— Garibaldi foi ao Rio Grande do Sul, conheceu Anita e migrou com ela para a Itália, onde são considerados heróis. Para nós, que somos gaúchos e descendentes de italianos, é muito simbólico poder representá-los — diz Bárbara.

Minissérie mostra a saga dos Garibaldi em San Marino. Arquivo pessoal / Roy Nascimento e Bárbara Braun

Do RS para a Itália

Roy e Bárbara viajaram para a Itália em 2022, a fim de realizar procedimentos de obtenção da cidadania italiana — os dois vêm de famílias gaúchas formadas por imigrantes do país, o que permite a requisição do reconhecimento.

Já com o processo finalizado, em 2024, o casal decidiu partir de mala e cuia para o país. Hoje, os dois vivem em Arícia, cidade de cerca de 17 mil habitantes na província de Roma.

A experiência de conhecer de perto o país do qual cresceram ouvindo falar tem sido enriquecedora, mas também causou surpresas. Isso porque, conforme o casal, muitas das tradições italianas conservadas no Interior do Rio Grande do Sul já se perderam no país de origem.

— A gente acha que a cultura italiana que vemos no Estado é o que se encontra na Itália, mas não é assim que acontece — observa Roy.

— As tradições foram muito mais preservadas no Rio Grande do Sul. Tanto que quando mostramos as músicas e festas que conhecemos, os italianos dizem: "Vocês são mais italianos do que nós" — diverte-se.

A decisão de estabelecer uma vida na Itália está ligada ao sonho do casal de viver somente da arte — o que ainda não se concretizou, pois Bárbara atua também como arquiteta e Roy conserva investimentos no Brasil. Contudo, estando inseridos no mercado audiovisual europeu, os gaúchos projetam mais oportunidades para a carreira artística.

O planejamento já está dando resultados. Além da minissérie, os dois já participaram de diversos trabalhos e revelam que estão escalados para "uma grande produção norte-americana", a qual ainda não podem detalhar.

Paralelamente, Roy busca investidores para tirar do papel uma produção de sua própria autoria: um longa de ficção histórica projetado para atingir o mercado internacional, mas com grande parte das cenas gravadas no Rio Grande do Sul.