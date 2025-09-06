Morre Pedro Farah, ator de "Os Trapalhões" e "Zorra Total", aos 95 anos

Pedro Farah interpretou o personagem "Múmia Paralítica". TV Globo / Reprodução

O comediante e ator Pedro Farah, carinhosamente conhecido pelo público como Farnetto, faleceu aos 95 anos, no Rio de Janeiro. A morte ocorreu na última quinta-feira (4), mas foi anunciada na sexta-feira (5).

De acordo com comunicado divulgado pela Rede Globo, o artista passou mal em casa e foi levado para a emergência. Em seguida, ele sofreu um infarto e não resistiu.

O velório de Pedro Farah será aberto ao público neste sábado (6), no Cemitério do Caju, na capital fluminense, a partir das 9h. O ator deixa um casal de filhos e uma neta.

Vida e carreira

Farnetto construiu uma carreira que atravessou mais de sete décadas, com trabalhos de destaque nos palcos, na televisão e no cinema.

Nascido em julho de 1930, iniciou sua jornada artística no teatro, com a peça A Revolta dos Brinquedos, na década de 1950. Na TV, conquistou o público com seu talento cômico em programas como Planeta dos Homens, ao lado de Agildo Ribeiro, onde interpretou o icônico copeiro apelidado de "Múmia Paralítica" — personagem que voltou a viver em Zorra Total.

Agildo Ribeiro e Pedro Farah eram parceiros de cena. Rafael Sorín / TV Globo / Reprodução

Farah também integrou o elenco de Os Trapalhões, atuando em diversos papéis ao longo de mais de uma década.

Durante sua trajetória, participou de mais de 30 novelas, grande parte delas na TV Globo. Entre os trabalhos mais recentes, estão as produções Êta Mundo Bom! e A Dona do Pedaço. No cinema, acumulou mais de 20 filmes, sendo os mais recentes Os Farofeiros 2 (2024), Minha Vida em Marte (2018) e Um Tio Quase Perfeito (2017).