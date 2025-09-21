Morre o ator e modelo JP Mantovani, aos 46 anos

João Paulo Mantovani ficou conhecido por participar de reality shows como "A Fazenda", onde conheceu a esposa. Instagram@jpmantovani / Reprodução

Morreu na madrugada deste domingo (21) o ator, modelo e influenciador JP Mantovani, aos 46 anos, após um acidente de moto. A informação foi confirmada pela assessoria de imprensa do artista, que pediu respeito ao luto da família.

Marido da ex-Rouge Li Martins, João Paulo Mantovani esteve em um encontro de motoqueiros no sábado (20), conforme as suas últimas publicações nos stories do Instagram. Ao Estadão, a Polícia Militar de São Paulo confirmou que JP foi atingido por um caminhão, mas não forneceu outros detalhes. O óbito foi constatado no local do acidente.

Ex-peão de A Fazenda, JP também já participou dos realities Power Couple Brasil e Game dos 100, todos na Record.

"É com imensa tristeza que nos despedimos de nosso cliente e amigo J.P. Mantovani", escreveu a assessoria. "Neste momento de dor e consternação, pedimos à imprensa e ao público em geral que respeitem o luto da família, que não irá se pronunciar nem fornecer informacões adicionais. Agradecemos a compreensão e o respeito."

Mantovani e Li Martins se conheceram em A Fazenda, em 2015, e o relacionamento entre os dois se desenvolveu fora do confinamento. Os dois são pais de Antonella, oito anos, e oficializaram o casamento em junho deste ano.

Após a confirmação da morte de JP, diversos amigos, fãs e famosos prestaram condolências nas redes sociais. A apresentadora Adriane Galisteu foi uma das primeiras a se manifestar, e deixou um "sinto muito" ao lado de um coração partido em uma publicação no Instagram.