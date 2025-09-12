Morre, aos 37 anos, o ator chinês Yu Menglong, conhecido como Alan Yu

Yu Menglong, conhecido como Alan Yu, vivendo Bei Zhen na série "Eternal Love", de 2017. Shanghai Croton Culture Media Co / Reprodução

Popularmente conhecido como Alan Yu, o ator chinês Yu Menglong morreu na quinta-feira (11). O artista, que tinha 37 anos, caiu de um edifício em Pequim, capital do país.

Conforme o g1, a informação foi confirmada pelo Estúdio Yu Menglong, que gerenciava a carreira do ator. Em nota, a agência também revelou que "após investigação policial, foi descartada a hipótese de crime".

Yu se destacou por interpretar o nono príncipe na série de romance Vai, Princesa, Vai. A produção chinesa foi ao ar em 2015. O ator também viveu Bai Zhen na série Eternal Love, de 2017.

Além da carreira como ator, o artista também ganhou destaque ao participar de reality shows chineses, como My Show e Happy Boys. A sua estreia como ator foi em 2014, no drama The Loving Home. Ele ganhou o prêmio de ator revelação no Golden Bud Network Film and Television Festival, em 2019, por sua atuação em Love Game in Eastern Fantasy.

Yu Menglong era natural de Urumqi, na região noroeste da China. Ele nasceu em 15 de junho de 1988.