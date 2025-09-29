Morre a atriz Berta Loran, aos 99 anos

Berta Loran nasceu em Varsóvia e chegou ao Brasil ao nove anos. Márcio de Souza / Globo,Divulgação

Morreu na madrugada desta segunda-feira (29) a atriz Berta Loran, aos 99 anos. Ela estava internada em um hospital na zona sul do Rio de Janeiro (RJ). A informação foi confirmada pela GloboNews, mas a causa da morte não foi divulgada.

Berta nasceu em Varsóvia, na Polônia, e chegou ao Brasil em meio à fuga da perseguição aos judeus na Europa, aos nove anos. Basza Ajs (seu nome original) completaria cem anos em março.

Apesar de ser famosa por seu trabalho na TV, a sua estreia no meio artístico foi no teatro, aos 14 anos, por influência do pai, alfaiate e ator, que costumava se apresentar para a comunidade judaica no Brasil.

Berta em participação no "Programa do Jô", em abril de 2016. Ramón Vasconcelos / Globo,Divulgação

Já a estreia na TV Globo foi em 1966. Ao longo de mais de 70 anos de carreira, participou de programas humorísticos como Balança, Mas Não Cai, Escolinha do Professor Raimundo e Zorra Total.