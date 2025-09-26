Mário Sergio morre em "Vale Tudo"? Saiba o que acontece com o personagem

Mário Sérgio sofre ataque cardíaco após tomar medicamento sabotado. Estevam Avellar / Globo

Na reta final de Vale Tudo, a tensão vai tomar conta da TCA com episódio trágico vivido por Mário Sérgio (Thomás Aquino). Em cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado (27), o executivo sofrerá um colapso depois de aceitar um remédio oferecido por Marco Aurélio (Alexandre Nero).

Isso porque ele irá se queixar de dores no corpo após uma partida de futebol, e irá aceitar a pílula descrita pelo chefe como uma “maravilha dos deuses”.

Minutos depois, ele começará a passar mal. Mesmo tentando disfarçar, o quadro irá se agravar, até que Mário Sérgio vai desabar na antessala da empresa, diante de Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco), que entram em pânico.

Já no chão, o executivo sofrerá um ataque cardíaco e precisará ser socorrido por paramédicos. A confusão vai chamar a atenção de Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio, que ficarão se encarando em silêncio diante da cena. No entanto, ainda não se sabe se o personagem vai morrer ou não.

Mário Sérgio é atendido por paramédicos. Estevam Avellar / Globo

Mário Sérgio na cola de Ana Clara

Coincidência ou não, no capítulo exibido na quinta-feira (25), Mário Sérgio descobriu a existência de Ana Clara (Samantha Jones) que, atualmente, cuida de Leonardo (Guilherme Magon), o filho de Odete que todo mundo pensa que morreu, mas que na verdade, precisa de cuidados especiais e está sob a tutela da neta de Nice (Teca Pereira).

O executivo vai descobrir sobre Ana Clara após ver um post da mocinha ao lado de Maria de Fátima (Bella Campos), e passará a investigá-la, até para entender os motivos da aproximação entre as mulheres.