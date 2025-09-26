Mário Sergio morre em "Vale Tudo"? Saiba o que acontece com o personagem

Na reta final de Vale Tudo, a tensão vai tomar conta da TCA com episódio trágico vivido por Mário Sérgio (Thomás Aquino). Em cenas previstas para irem ao ar no próximo sábado (27), o executivo sofrerá um colapso depois de aceitar um remédio oferecido por Marco Aurélio (Alexandre Nero).
Isso porque ele irá se queixar de dores no corpo após uma partida de futebol, e irá aceitar a pílula descrita pelo chefe como uma “maravilha dos deuses”.
Minutos depois, ele começará a passar mal. Mesmo tentando disfarçar, o quadro irá se agravar, até que Mário Sérgio vai desabar na antessala da empresa, diante de Marieta (Cacá Ottoni), Consuêlo (Belize Pombal) e Freitas (Luis Lobianco), que entram em pânico.
Já no chão, o executivo sofrerá um ataque cardíaco e precisará ser socorrido por paramédicos. A confusão vai chamar a atenção de Odete (Debora Bloch) e Marco Aurélio, que ficarão se encarando em silêncio diante da cena. No entanto, ainda não se sabe se o personagem vai morrer ou não.
As cenas estão previstas para irem ao ar neste sábado (27).
Mário Sérgio na cola de Ana Clara
Coincidência ou não, no capítulo exibido na quinta-feira (25), Mário Sérgio descobriu a existência de Ana Clara (Samantha Jones) que, atualmente, cuida de Leonardo (Guilherme Magon), o filho de Odete que todo mundo pensa que morreu, mas que na verdade, precisa de cuidados especiais e está sob a tutela da neta de Nice (Teca Pereira).
O executivo vai descobrir sobre Ana Clara após ver um post da mocinha ao lado de Maria de Fátima (Bella Campos), e passará a investigá-la, até para entender os motivos da aproximação entre as mulheres.
Foi com essa intenção que ele marcou um jantar com Ana Clara. Nesse encontro, ele vai descobrir que ela usa o cartão de crédito de Odete. É aí que as desconfianças aumentam, e Mário Sérgio ficará perto de descobrir o grande segredo da vilã — a existência de Leonardo) No entanto, esse susto na TCA, previsto para o próximo sábado, pode terminar com a história antes do previsto.