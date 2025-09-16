Marco Aurélio morre em "Vale Tudo"? Descubra o que aconteceu na primeira versão da novela

Empresário sofreu um atentado no dia de seu casamento. ANGALICA GOUDINHO / GLOBO / DIVULGAÇÃO

Interpretado por Alexandre Nero no remake de 2025, o empresário trambiqueiro Marco Aurélio está no centro dos principais acontecimentos do final da trama de Vale Tudo.

Na versão original, exibida em 1988 e escrita por Gilberto Braga, Aguinaldo Silva e Leonor Bassères, o personagem vivido por Reginaldo Faria protagonizou a cena final do último capítulo, em um dos momentos mais marcantes da teledramaturgia brasileira: fugiu do país impune de seus crimes fazendo gestos obscenos em direção ao Cristo Redentor.

Na adaptação de Manuela Dias, porém, a trajetória de Marco Aurélio foi alterada em pontos-chave. A primeira diferença aconteceu nesta segunda-feira (15), quando o personagem levou um tiro em pleno casamento.

A trajetória de Marco Aurélio

Nas duas versões, Marco Aurélio é retratado como um executivo carismático, mas profundamente corrupto. Vice-presidente da TCA (Transportadora Campos), empresa de Odete Roitman, ele desviou milhões da companhia ao longo de mais de uma década. O rombo, descoberto por Afonso, filho de Odete, ultrapassava R$ 54 milhões.

O vilão também se casa com Leila — vivida por Cássia Kis, em 1988, e por Carolina Dieckmann, em 2025. Na primeira versão, o casamento ocorreu sem fortes emoções, e o casal seguiu junto em falcatruas até o fim da trama.

No remake, a cerimônia aconteceu em clima romântico à beira-mar, mas terminou em tragédia: uma lancha com homens armados se aproximou e disparos atingiram Marco Aurélio. Ele sobrevive, e depois de alguns dias internado, recebe alta e volta para a TCA com uma tipoia e um único objetivo: vigar-se de Odete Roitman, a quem aponta como mandante do atentado.

O destino de Marco Aurélio

Na versão de 1988, a rivalidade entre Odete e Marco Aurélio se agravou após Afonso reunir provas do desvio milionário e entregar um dossiê à mãe.

Odete confrontou o executivo, que negou as acusações. A tensão cresceu quando Leila, tomada por ciúmes e convencida de que o marido tinha um caso com Maria de Fátima, invadiu o local armada. Ao ver uma sombra atrás da cortina, ela disparou, achando que se tratava de Fátima — mas acabou matando Odete Roitman por engano.

A morte da empresária se tornou o maior mistério da novela, e Marco Aurélio foi o principal suspeito inicial. Mais tarde, Leila confessou o crime, mas alegou não ter tido a intenção de matar Odete. Mesmo assim, o casal não se entregou. Marco Aurélio convenceu a esposa a agir como se nada tivesse acontecido e, em seguida, planejou a fuga do Brasil com ela, o filho Bruno e o dinheiro desviado.

O último capítulo trouxe a cena icônica: ao som de “Brasil”, na voz de Gal Costa, o jatinho particular decola com o casal. No interior da aeronave, Marco Aurélio debocha olhando para a câmera e faz o gesto de “banana” em direção ao Cristo Redentor.

O que esperar no remake de Vale Tudo?