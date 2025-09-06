Internado com diverticulite aguda, Raul Gil apresenta melhora no quadro de saúde

Apresentador Raul Gil está aposentado desde dezembro de 2024. Instagram @raulgil3 / Reprodução

O apresentador Raul Gil permanece internado no Hospital Moriah, em São Paulo, neste sábado (6), e seu estado de saúde é considerado estável.

Segundo boletim médico divulgado no início da tardeo, o paciente apresentou melhora do quadro abdominal com diminuição dos sinais inflamatórios e infecciosos.

"Seu estado geral é estável e segue recebendo medicação endovenosa", diz o documento.

Internado desde a última quarta-feira (3), Raul Gil foi diagnosticado com diverticulite aguda associada a um quadro de abdômen agudo inflamatório. O comunicador tem 87 anos.