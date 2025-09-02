TV

Entrevista
Notícia

Haonê Thinar, a Pam de "Dona de Mim", fala sobre presença de pessoas com deficiência na TV: "Falta muita oportunidade"

Atriz comenta que tem recebido comentários positivos sobre a representatividade da sua personagem na novela

Michele Vaz Pradella

Enviar email

RBS CONTEÚDO PARA MARCAS