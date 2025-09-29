Como será o "BBB 26"? O que se sabe sobre a nova edição do reality

Reality também terá o grupo dos veteranos, composto por ex-BBBs. TV Globo / Divulgação

A TV Globo anunciou, nesta segunda-feira (29), que o Big Brother Brasil 26 contará com cinco casas de vidro simultâneas, cada uma delas instalada em uma região do país. O programa tem previsão de estreia em janeiro e será comandado por Tadeu Schmidt

O reality terá a 26ª edição com o público assumindo maior controle sobre o jogo, que terá mais poder de decisão sobre as dinâmicas. A escolha dos participantes já terá ampla interferência do público.

O BBB 26 começa com cinco casas de vidro simultâneas, e os fãs escolhem quem entra na casa. Além disso, pela primeira vez, os espectadores terão a chance de substituir qualquer jogador da casa. Essa substituição virá de um espaço extra, um laboratório onde um grupo de pessoas confinadas precisará provar que merece uma das vagas.

Outra novidade será o grupo dos veteranos, composto por ex-BBBs, com pipocas e camarotes que marcaram edições do programa. A casa ainda terá um terceiro Big Fone. O público vai poder decidir qual tocará ou até mesmo que mensagem será falada.

Testes com integração ao Globoplay

Na edição de 2026, o Globoplay terá a votação patrocinada toda espelhada. Assim, o voto com CPF único será registrado direto pelo painel do Globoplay durante as votações de paredão exibidas ao vivo na TV Globo, ampliando a interação para o streaming.

Os testes foram realizados no BBB25 durante a dinâmica do “Sincerão”, em que a votação foi patrocinada via controle remoto. A iniciativa integrou os testes da DTV+, a chamada TV 3.0, com o objetivo de explorar novas formas de interação entre público e mercado publicitário.

Cartola lança versão inédita

O maior fantasy game do Brasil, o Cartola, também é uma novidade da edição de 2026. Será lançado o Cartola BBB, um novo jogo inspirado na rotina da casa mais vigiada do país.

Os usuários poderão montar grupos com os participantes reais do BBB26. A cada semana, será possível escalar um time com os participantes que seguem na disputa, escolhendo quem tem mais chances de brilhar — seja vencendo provas, entrando para o VIP ou escapando do paredão.

Os pontos são acumulados de acordo com o desempenho no programa, e vence quem somar a maior pontuação ao fim da temporada.