Um ano após resgate

Amiga de Maidê Mahl compartilha atualização do estado de saúde da atriz gaúcha: "Se preparando para deixar o andador"

Psicoterapeuta e amiga íntima cuida do processo de recuperação da artista

Estadão Conteúdo

Redação E+

