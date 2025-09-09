Amiga de Maidê Mahl compartilha atualização do estado de saúde da atriz gaúcha: "Se preparando para deixar o andador"

Maidê Mahl foi encontrada ferida em um hotel em São Paulo em setembro de 2024. Reprodução @maidemahl / Instagram

Mariah Eveline, amiga de Maidê Mahl, que passou três dias desaparecida ano passado, revelou nesta terça-feira (9) que a atriz está quase deixando de usar o andador.

Nos stories do Instagram, ela publicou um vídeo de Maidê andando com a ferramenta, e escreveu:

"Se preparando para deixar o andador. Como é bom te ver se recuperando, meu bem."

O desaparecimento

Conhecida pela interpretação como Elke Maravilha em O Rei da TV (2022) e pela série Vale dos Esquecidos, Maidê, que é natural de Venâncio Aires, no Vale do Rio Pardo, desapareceu no começo de setembro de 2024 após ser vista com uma mochila nas costas no bairro Moema, na zona sul de São Paulo.

Seu sumiço mobilizou famosos e, três dias depois, em 5 de setembro, ela foi encontrada com ferimentos graves e desacordada em um hotel do centro da capital. Maidê ficou um mês em coma internada na UTI e teve alta hospitalar no final de janeiro de 2025.