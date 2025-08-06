"Wandinha": o que acontece na segunda temporada da série da Netflix

Wandinha retorna mais popular do que nunca. Netflix / Reprodução

Depois de quase três anos de espera, Wandinha retorna à Netflix nesta quarta-feira (6) com a primeira parte da segunda temporada. A protagonista interpretada por Jenna Ortega, agora mais conhecida do que nunca, tanto na ficção, quanto na realidade, enfrenta um cenário bem diferente da primeira temporada.

Transformada em celebridade entre os colegas da Escola Nunca Mais, ela passa a ser o centro das atenções, recebe pedidos de autógrafo e cartas de fãs. Ela, porém, faz questão de manter distância de toda essa "popularidade".

O roteiro explora justamente o desconforto da personagem diante da fama repentina. Em vez de temida, ela agora precisa lidar com uma rotina de celebridade e tenta, sem sucesso, voltar ao anonimato. Wandinha passa as férias treinando sua mediunidade e acredita que controla os próprios poderes.

Logo descobre, porém, que o preço de abusar do dom é alto: suas visões já não obedecem à sua vontade, e lágrimas negras passam a escorrer de seus olhos toda vez que força a mediunidade.

— Nesta temporada, a jornada de Wandinha é mais sombria e complexa à medida que ela navega pela família, amigos, novos mistérios e velhos adversários, impulsionando-a de cabeça para mais um ano na Escola Nunca Mais — disseram os co-showrunners e produtores executivos Alfred Gough e Miles Millar ao Tudum.

Casos misteriosos

Mesmo com os novos "desafios", Wandinha mergulha em dois casos misteriosos: um serial killer que a persegue desde a infância e duas mortes suspeitas na cidade vizinha, Jericho.

Paralelamente, a jovem protagonista é vigiada por um stalker, enquanto tenta investigar tudo sozinha, contrariando a mãe, Mortícia, que também enfrentou problemas com visões na adolescência.

Família Addams ganha mais espaço

Desta vez, a série aposta forte no núcleo familiar. Feioso, irmão de Wandinha, começa a estudar no mesmo colégio, e os pais, Gomez e Mortícia Addams (Luis Guzmán e Catherine Zeta-Jones), assumem papéis mais presentes na história.

Mortícia, inclusive, integra um comitê na escola, aumentando a atenção nas tradicionais disputas e reconciliações entre pais e filhos, marca registrada do diretor Tim Burton.

A avó da protagonista, Esther, também é uma novidade no elenco, interpretada por Joanna Lumley.

Mudanças na escola e no elenco

Com a morte da diretora Weems na primeira temporada, a Escola Nunca Mais agora é comandada por Barry Dort (Steve Buscemi), fã de Edgar Allan Poe e decidido a transformar Wandinha em estudante de honra, plano que ela rejeita e sabota já na estreia do novo ano letivo.

Entre os personagens, duas baixas: Xavier Thorpe, interpretado por Percy Hynes White, foi retirado do elenco após denúncias contra o ator.

Na trama, o personagem é afastado por meio de uma carta enviada à protagonista. Tyler Galpin, revelado como vilão na temporada anterior, está internado em um hospital psiquiátrico.

Outro destaque é a colega de quarto Enid (Emma Myers), que sonha em se tornar popular, enquanto Wandinha, embora agora uma "celebridade", ainda prefere o isolamento e dedica o tempo livre para escrever um novo romance.

Com o colégio destruído no final da temporada anterior, a série também deixou os castelos da Romênia e agora foi gravada na Irlanda, em cenários criados especialmente para a produção.

Quem estará na nova temporada?

O elenco da segunda temporada de Wandinha conta novamente com Jenna Ortega no papel principal, além do retorno de Luis Guzmán (Gomez), Catherine Zeta-Jones (Mortícia) e Isaac Ordonez (Feioso).

Emma Myers volta como Enid, colega de quarto e melhor amiga da protagonista. Também seguem na série Joy Sunday, Hunter Doohan, Victor Dorobantu, Luyanda Unati Lewis-Nyawo e Moosa Mostafa.

Entre as novidades da temporada estão: Lady Gaga, Steve Buscemi, Thandiwe Newton, Billie Piper, Noah Taylor, Christopher Lloyd, Joanna Lumley, Haley Joel Osment, Frances O’Connor e Heather Matarazzo.

Onde e como assistir à segunda temporada de Wandinha

A segunda temporada de Wandinha estreia na Netflix nesta quarta-feira (6). Os novos episódios serão lançados em duas partes: a primeira metade chega ao catálogo nesta data, enquanto a segunda parte estará disponível a partir de 3 de setembro. Para assistir, basta ser assinante da plataforma de streaming.

Todos os episódios estarão disponíveis para maratonar assim que forem liberados, com legendas e dublagem em português.

Série: Wandinha (2ª temporada)

Wandinha (2ª temporada) Ano de lançamento: 2025

2025 Streaming para assistir: Netflix

Netflix Quando: primeira metade em 6 de agosto e segunda parte em 3 de setembro

Veja o trailer de Wandinha