"Vale Tudo" termina quando? Saiba a data do último capítulo da novela das nove

Qual será o fim de Raquel e Maria de Fátima? Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

Vale Tudo, que deu o que falar, se encaminha para o fim. Com a novela entrando na reta final, muitos personagens ainda têm seu destino incerto. Principalmente a vilã Odete Roitman, assassinada na versão original da novela.

O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 17 de outubro, finalizando com 174 capítulos. A substituta na faixa das nove será Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva.

Na versão de 1988, Odete é assassinada por Leila, na época interpretada por Cássia Kis, por engano.

Quais os finais dos personagens?

O assassinato de Odete é um dos momentos mais aguardados da novela. Durante a primeira versão, o Brasil parou para descobrir quem havia matado a matriarca dos Roitmans.

A especulação na nova versão é de que sejam gravadas diferentes versões do final, para evitar vazamento e pegar todos de surpresa quanto à identidade do assassino.

Na versão de 1988, Ivan e Raquel terminam juntos, assim como Afonso e Solange, mesmo com tudo o que Maria de Fátima fez.