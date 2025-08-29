"Vale Tudo" termina quando? Saiba a data do último capítulo da novela das nove

Vale Tudo, que deu o que falar, se encaminha para o fim. Com a novela entrando na reta final, muitos personagens ainda têm seu destino incerto. Principalmente a vilã Odete Roitman, assassinada na versão original da novela.
O último capítulo da novela está previsto para ir ao ar em 17 de outubro, finalizando com 174 capítulos. A substituta na faixa das nove será Três Graças, escrita por Aguinaldo Silva.
Na versão de 1988, Odete é assassinada por Leila, na época interpretada por Cássia Kis, por engano.
Quais os finais dos personagens?
O assassinato de Odete é um dos momentos mais aguardados da novela. Durante a primeira versão, o Brasil parou para descobrir quem havia matado a matriarca dos Roitmans.
A especulação na nova versão é de que sejam gravadas diferentes versões do final, para evitar vazamento e pegar todos de surpresa quanto à identidade do assassino.
Na versão de 1988, Ivan e Raquel terminam juntos, assim como Afonso e Solange, mesmo com tudo o que Maria de Fátima fez.
Aliás, ela também terminou se dando bem na primeira versão. Fátima termina se casando com um príncipe italiano que, para esconder sua verdadeira sexualidade, arranja um casamento de fachada.