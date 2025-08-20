 "Vale Tudo" passa por reviravolta nesta semana; saiba o que acontece na trama

Afonso flagra traição de Maria de Fátima. Globo / Reprodução

A semana em Vale Tudo promete mexer com o rumo da trama. No capítulo desta quinta-feira (21), Afonso (Humberto Carrão) descobrirá a traição de Maria de Fátima (Bella Campos) e vai colocar um ponto final no casamento.

O herdeiro dos Roitman flagrará a esposa ao lado de César (Cauã Reymond), após receber provas das armações da jovem. O episódio dá início à ruína da ambiciosa, que verá o plano de ascensão social desmoronar.

A revelação acontece quando Sardinha (Lucas Leto) decide contar a Afonso que a esposa esteve em um apart-hotel com o modelo. O herdeiro confirma a informação ao encontrar uma conta do local entre os pertences da mulher.

Furioso, vai até o endereço e se depara com César abrindo a porta. Afonso parte para cima do rival, e a confusão escancara o fim da relação.

Fim do casamento

De volta à mansão da mãe, Celina (Malu Galli), Afonso pressiona Fátima e ouve a confissão que não consegue perdoar: ela se casou apenas por interesse financeiro. A vilã ainda tenta justificar suas escolhas, mas acaba expulsa de casa.

A separação desencadeia uma série de mudanças na vida do herdeiro. Ele pedirá exame de DNA, que revelará não ser o pai da criança que ela espera.

Ao descobrir que Odete Roitman (Débora Bloch) foi quem manipulou sua relação com a golpista, o personagem rompe de vez com a família: abandona a mansão, vende suas ações e abre mão da herança.

Nova fase para Afonso

Afonso (Humberto Carrão) vai enfrentar um câncer na trama. Globo / Reprodução

Além da reviravolta no casamento, o personagem de Humberto Carrão viverá outro momento marcante nos próximos capítulos. Diagnosticado com leucemia mieloide, Afonso passará a enfrentar a rotina de um paciente oncológico.

No último sábado (16), o ator gravou a cena em que o personagem decide raspar o cabelo, como forma simbólica de encarar os efeitos da quimioterapia.

A virada abrirá espaço para uma reaproximação com Solange (Alice Wegmann), que revelará que ele é o verdadeiro pai dos gêmeos que espera. Ela acompanhará Afonso durante o tratamento.