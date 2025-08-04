Quem são os participantes da "Dança dos Famosos 2025"?

Nicole Bahls, Rodrigo Faro e Cátia Fonseca estão entre os nomes confirmados da edição. Montagem sobre fotos de Léo Rosario / Globo

O Domingão com Huck divulgou, neste domingo (3), os participantes da nova temporada da Dança dos Famosos 2025. Essa edição, segundo gshow, comemora os 20 anos do quadro, que contará com algumas mudanças nas regras.

Além disso, o comentarista de Carnaval Milton Cunha entra na bancada dos jurados fixos, composta por Ana Botafogo, Carlinhos de Jesus e Zebrinha.

Após a apresentação ao vivo, os 16 participantes foram divididos em quatro grupos e conheceram seus professores. Depois das disputas eliminatórias, haverá uma fase de repescagem com os primeiros eliminados de cada grupo.

Conheça os participantes

Wanessa Camargo

Com 25 anos de carreira, a cantora é dona de sucessos como Amor, Amor e Shine It On. A artista tem participado cada vez mais de competições: participou recentemente do Big Brother Brasil 24, Show dos Famosos e da Batalha do Lip Sync.

Álvaro

Mais conhecido como Alvxaro, oinfluenciador de Maceió acumula mais de 20 milhões de seguidores no Instagram e TikTok. Com 26 anos, Álvaro é conhecido por seu humor espontâneo, carisma e vídeos de sua rotina ao lado da família e dos amigos.

Duda Santos

A atriz brilhou na novela Garota do Momento recebendo elogios do público e da crítica, atuando como a protagonista Beatriz. Ela também atuou na primeira fase do remake de Renascer.

David Junior

Campeão do The Masked Singer, David quer tentar o campeonato também na Dança. O último papel do ator foi na novela Mania de Você, interpretando Sirley.

Cátia Fonseca

Após sete anos no programa Melhor da Tarde, a apresentadora e mãe de dois filhos estreia na tela da Globo desafiada pela Dança dos Famosos. Em mais de 20 anos de carreira, ela comandou programas de variedades focados em gastronomia, bem-estar e comportamento.

Richarlyson

Aposentado dos campos desde 2021, Richarlyson atua como comentarista da Globo.

— Eu estou mais nervoso que a final do Mundial de Clubes. Para mim, é uma novidade, é um desafio. Eu sei que sou capaz de fazer, de entreter, de ser resiliente, mas é muito difícil — brincou.

Fernanda Paes Leme

Em mais de 25 anos de carreira, Fernanda Paes Leme coleciona papéis na televisão e no cinema. A atriz fez sua estreia nas telinhas como Paty, no seriado Sandy & Junior, em 1998. Como apresentadora, comandou os programas Superstar, Tour pelo Closet e Quem Não Pode Se Sacode. Em 2024, deu à luz sua primeira filha, Pilar.

Livinho

Ele canta, joga futebol, luta boxe, toca violino e, agora, vai mostrar se tem talento na dança! No futebol, Oliver atuou no São Caetano e no Audax. Mas foi na música que o funkeiro fez sucesso com o hit Cheia de Marra.

Manu Bahtidão

Conhecida nacionalmente pela música Daqui Pra Sempre, lançada em 2023, em parceria com a cantora Simone Mendes, a alagoana é um dos grandes nomes do tecnomelody.

Allan Souza Lima

O ator e diretor pernambucano teve seu papel mais recente na novela Mania de Você, interpretando Guga na primeira fase da trama.

Nicole Bahls

A musa do Brasileirão de 2007 é influencer, atriz e apresentadora. Nas redes sociais, a mãe de pets é acompanhada por 30 milhões de seguidores.

Silvero Pereira

Sucesso no cinema e nas telinhas, o ator venceu Grande Otelo de Melhor Ator com o filme Bacurau e agora tenta vencer o prêmio das pistas de dança.

Teresa Seiblitz

Após uma parada de 22 anos, seu último papel foi na novela Volta por Cima, como a personagem Doralice, mãe da protagonista Madalena, interpretada por Jessica Ellen.

Luan Pereira

Com 21 anos, o fenômeno da música sertaneja tem entre seus sucessos Dentro da Hilux, parceria com MC Daniel, e Roça em Mim, feat. com Ana Castela e Zé Felipe.

Gracyanne Barbosa

A musa fitness e participante do BBB 25 é uma das modelos mais conhecidas no meio do fisiculturismo.

Rodrigo Faro