Morre Frank Caprio, conhecido como o "melhor juiz do mundo"

Frank Caprio atuou por quase 40 anos como juiz antes de se aposentar. Reprodução @therealfrankcaprio / Instagram

Conhecido como "o melhor juiz do mundo", Frank Caprio morreu aos 88 anos na quarta-feira (20), nos Estados Unidos, vítima de um câncer de pâncreas. A notícia foi confirmada pelo filho de Caprio em um vídeo publicado nas redes sociais do juiz.

O jurista de Rhode Island, que exerceu a profissão durante quase quatro décadas antes de se aposentar em 2023, tornou-se famoso por seu reality show judicial Caught in Providence, no qual mostrava a sua clemência com infrações menores.

No programa, ele anulou multas de famílias com dificuldades financeiras e pedia às crianças a decidir o castigo dos pais. Em algumas ocasiões, cancelou multas de alunos do Ensino Médio, desde que prometessem seguir os estudos na faculdade.

"Amado por sua compaixão, humildade e crença inabalável na bondade das pessoas, o juiz Caprio tocou a vida de milhões por meio de seu trabalho no tribunal e além dele. Seu carinho, bom humor e gentileza deixaram uma marca eterna em todos que o conheceram", afirmou a nota divulgada no Instagram.

Nas redes sociais, o governador de Rhode Island, Dan McKee, lamentou a morte de Caprio e decretou luto no estado. "O Juiz Caprio era um tesouro de Rhode Island. Enquanto lamentamos a sua morte, meus pensamentos estão com a família, amigos e todos que o amavam", lamentou McKee em suas redes sociais.