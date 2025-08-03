Morre ator Mauricio Silveira aos 48 anos

Ator ficou conhecido pela atuação em "Cobras & Lagartos". @mauriciosilveiraoficial / Instagram / Reprodução

Morreu neste domingo (3) aos 48 anos, o ator Mauricio Silveira. O artista estava em coma induzido por complicações de uma cirurgia para retirada de um tumor no intestino. A notícia foi confirmada nas redes sociais de Mauricio.

O velório do ator foi realizado neste domingo, no Cemitério Jardim da Saudade, no Jardim Sulacap, no Rio de Janeiro.

Mauricio já havia atuado em diversas novelas da Rede Globo, como Cobras & Lagartos (2006), Faça Sua História (2008) e Insensato Coração (2011). Ele também colecionou contribuições ao teatro e ao audiovisual.

Mauricio era ator, diretor e CEO da oficina de teatro e audiovisual MS Produções, responsável por espetáculos como Blue Man e Eu Matei Nelson Rodrigues, no qual também atuou.

Tratamento contra câncer no intestino

O artista estava em coma induzido para tratar uma infecção. Theo Becker, que também é ator e amigo pessoal de Mauricio, pediu em seu Instagram para que fãs e seguidores torcessem pela recuperação. O vídeo, postado no último domingo (27), viralizou.

"Quero pedir orações para um grande amigo meu, Mauricio Silveira. O médico fez um exame e descobriu um câncer no intestino. Um câncer agressivo demais. Ele está entre a vida e a morte", disse Theo na ocasião.

Na última quinta (31), a família de Mauricio informou que o estado de saúde do ator havia piorado e pediu por doações de sangue. Na ocasião, ele recebeu o apoio de diversos colegas de profissão.