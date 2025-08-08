TV

Após transplante
Filho de Faustão agradece apoio e atualiza quadro de saúde do pai: "Tem apresentado cada vez mais progresso"

João Silva destaca força e resiliência do pai durante recuperação e agradece orações e carinho recebidos pelas redes sociais

Zero Hora

