Filho de Faustão agradece apoio e atualiza quadro de saúde do pai: "Tem apresentado cada vez mais progresso"

Faustão passou por transplante de fígado e retransplante de rins em São Paulo. Instagram / Reprodução

João Silva, filho do apresentador Faustão, publicou um vídeo nas redes sociais para agradecer o apoio recebido e informar sobre a saúde do pai após sua internação. O apresentador Fausto Silva, 75 anos, foi submetido a um transplante de fígado na quarta-feira (6). Além disso, na quinta-feira (7), ele passou por um retransplante renal, já planejado há um ano.

— Graças a Deus, ele tem apresentado cada vez mais progresso na recuperação — disse João.

Faustão está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, conforme boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgado na noite de quinta.

— Quero agradecer, em nome da família, todo o carinho e as orações de vocês, independente da crença. Isso realmente faz diferença nesses momentos — diz o filho.

João também destaca a força e inspiração do pai:

— Ele é muito forte e inspira todos ao redor. O que fica claro é que, agora, a palavra-chave é resiliência.

Por fim, ele atualiza o público sobre a recuperação de Faustão:

— Estamos muito gratos pelo apoio, que realmente faz toda a diferença. Obrigado em nome da minha mãe Luciana, dos meus irmãos Lara e Rodrigo, e de todos os amigos.

Histórico de saúde

Nos últimos dois anos, Faustão enfrentou desafios de saúde. Em agosto de 2023, passou por um transplante de coração, após ocupar a segunda posição na fila de espera pelo órgão.

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol amador que faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador precisou de um transplante de rim, consequência de complicações decorrentes do quadro anterior, que o levou a sessões de hemodiálise. Após dois meses na fila, o procedimento foi realizado com sucesso.

Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador, então, passou por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o órgão, processo que deu resultado. Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise.

— Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim — afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024.

Em janeiro de 2025, no entanto, Faustão voltou a ser hospitalizado. À época, ele foi internado para tratar de uma infecção. Apesar do susto, o comunicador foi liberado após alguns dias. Desde então, Fausto Silva vem se mantendo longe dos holofotes.

Nova fase

Em entrevista ao Fantástico, em agosto de 2024, Faustão refletiu sobre a nova fase:

— Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, mas passei por dois transplantes. Agora tenho o coração de um atleta de 35 anos e a responsabilidade de cuidar do meu corpo. Fazer fisioterapia e me manter ativo é essencial.

Recuperado, o apresentador destacou a importância de retribuir as oportunidades recebidas: