Faustão recebe alta após internação de três meses e transplantes de fígado e rim

O apresentador Fausto Silva, 75 anos, recebeu alta nesta quinta-feira (28) do Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo. Após mais de três meses internado, ele deixa a instituição em boa condição clínica, segundo boletim médico, com funcionamento adequado do fígado e rim transplantados.

Segundo a equipe que acompanhou o caso, Faustão continuará o tratamento em casa, com uso de imunossupressores e acompanhamento médico regular.

"Fausto Silva recebeu alta do Einstein Hospital Israelita nesta quinta-feira, 28. O paciente se encontra bem clinicamente, com bom funcionamento dos órgãos transplantados", diz o documento assinado pelos médicos.

A esposa do apresentador, Luciana Cardoso, comentou a alta nas suas redes sociais.

"Obrigada a todos que torceram e oraram por ele", declarou.

Internação e transplantes recentes

Fausto Silva foi internado em 21 de maio deste ano, após uma infecção bacteriana aguda que evoluiu para sepse.

No período de hospitalização, passou por um transplante de fígado em 6 de agosto e, no dia seguinte, por um retransplante renal, procedimento que já estava programado devido ao histórico de doença renal crônica.

No dia 13 de agosto, o apresentador deixou a Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e passou a se recuperar em apartamento do hospital, em processo de reabilitação física e nutricional. O boletim de alta informa que ele apresentou evolução progressiva ao longo do mês.

Histórico recente de saúde

Essa não foi a primeira vez que Faustão enfrentou cirurgias complexas nos últimos anos. Em agosto de 2023, foi submetido a um transplante de coração após diagnóstico de insuficiência cardíaca grave.

O caso o colocou como prioridade na fila de espera do SUS. Após o sucesso da cirurgia, participou de campanhas de incentivo à doação de órgãos.

— É uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida — declarou em vídeo divulgado pelo Ministério da Saúde, em setembro de 2023.

Outras cirurgias

Em fevereiro de 2024, Faustão passou por um transplante de rim em decorrência do agravamento de uma doença renal crônica.

Apesar do êxito inicial, o corpo apresentou rejeição ao órgão, exigindo sessões de hemodiálise semanais.

— Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim — disse, em entrevista ao Fantástico, em agosto de 2024.

No início de 2025, voltou a ser hospitalizado devido a uma infecção, mas recebeu alta dias depois. Desde então, vinha mantendo rotina de cuidados até a nova internação, em maio.

