Faustão passa por transplante de fígado e retransplante renal em São Paulo

Em 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração. TV Globo / Reprodução

O apresentador Fausto Silva, 75 anos, mais conhecido como Faustão, foi submetido a um transplante de fígado na quarta-feira (6). Além disso, ele passou por um retransplante renal, já planejado há um ano, nesta quinta-feira (7).

Faustão está internado desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse, conforme boletim médico do Hospital Albert Einstein, em São Paulo, divulgado na noite desta quinta.

"Os procedimentos ocorreram após o Einstein ser acionado pela Central de Transplantes do Estado de São Paulo e confirmar a compatibilidade dos órgãos doados por doador", diz o texto.

Durante o tempo internado, ele passou por controle infeccioso e reabilitação clínica e nutricional.

Histórico de saúde de Faustão

Essa não é a primeira vez que Faustão enfrenta problemas de saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.



À época, ele foi colocado como prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso. Após o procedimento cirúrgico, o apresentador participou de uma campanha do Ministério da Saúde para explicar e incentivar o transplante de órgãos no país.

— É uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida — afirmou em um vídeo do Setembro Verde.

Alguns meses depois, Faustão foi submetido a outro transplante — dessa vez, de rim. A nova cirurgia, realizada em fevereiro de 2024, não teve relação com o primeiro procedimento. O transplante ocorreu em função de um agravamento de uma doença renal crônica.



Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador, então, passou por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o órgão — processo que deu resultado. Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise.

— Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim — afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024.