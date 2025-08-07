Faustão é internado em São Paulo para tratar infecção

Fausto Silva já havia sido hospitalizado para tratar de uma infecção em janeiro deste ano. TV Globo / Reprodução

Fausto Silva, o Faustão, foi hospitalizado na quarta-feira (6) em decorrência de uma infecção na perna. O apresentador está internado no hospital Albert Einstein, em São Paulo, de acordo com o SBT News.



Por conta do estado de saúde do pai, João Silva cancelou uma festa que daria nesta quinta-feira (7). A comemoração celebraria a nova fase profissional de do filho de Faustão, que estreará no SBT no próximo sábado (9).

Também segundo o jornal, João teria alegado aos convidados que a festa foi cancelada por "motivos pessoais". A assessoria do artista e do hospital, contatadas pela reportagem, não deram mais informações sobre o estado do apresentador até o momento.

Histórico de saúde de Faustão

Essa não é a primeira vez que Faustão enfrenta problemas de saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.



À época, ele foi colocado como prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso. Após o procedimento cirúrgico, o apresentador participou de uma campanha do Ministério da Saúde para explicar e incentivar o transplante de órgãos no país.

— É uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida — afirmou em um vídeo do Setembro Verde.

Alguns meses depois, Faustão foi submetido a outro transplante — dessa vez, de rim. A nova cirurgia, realizada em fevereiro de 2024, não teve relação com o primeiro procedimento. O transplante ocorreu em função de um agravamento de uma doença renal crônica.



Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador, então, passou por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o órgão — processo que deu resultado. Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise.

— Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim — afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024.