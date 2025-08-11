Faustão é extubado e está bem após transplantes

Fausto Silva está internado desde 21 de maio, por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse. Instagram / Reprodução

O apresentador Faustão foi extubado no sábado (9) e está bem, informou sua assessoria neste domingo (10). A informação foi publicada pelo jornalista Flávio Ricco, do portal Leo Dias, e confirmada pela reportagem do Estadão.

Na última semana, o apresentador passou por um transplante de rim e outro de fígado. Também foi divulgado que ele está internado desde 21 de maio, por conta de uma infecção bacteriana aguda com sepse.

A avaliação de que Faustão passa bem após ser extubado foi feita médicos que tratam seu caso no Einstein Hospital Israelita. Faustão recebeu a visita dos filhos, João, Lara e Rodrigo, por ocasião do Dia dos Pais. A mulher dele, Luciana Cardoso, não pôde visitá-lo por estar com sintomas de gripe.

Ricco, que é amigo do apresentador, disse ao Estadão que embora seja cedo para haver previsão de alta, os médicos "acreditam no sucesso das cirurgias".

— Tomara que dê certo. Ele passou por quatro cirurgias em menos de dois anos — disse.

Faustão passou por diversas cirurgias nos últimos anos:

Transplante de coração (27 de agosto de 2023)

Transplante de rim (26 de fevereiro de 2024)

Transplante de fígado (6 de agosto de 2025)

Retransplante de rim (7 de agosto de 2025)

Filho homenageia Faustão

Mais cedo neste domingo, Faustão recebeu uma homenagem de seu filho, João Silva, que estreou um novo programa no SBT na noite de sábado.

Histórico de saúde

Nos últimos dois anos, Faustão enfrentou desafios de saúde. Em agosto de 2023, passou por um transplante de coração, após ocupar a segunda posição na fila de espera pelo órgão.

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol amador que faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador precisou de um transplante de rim, consequência de complicações decorrentes do quadro anterior, que o levou a sessões de hemodiálise. Após dois meses na fila, o procedimento foi realizado com sucesso.

Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador, então, passou por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o órgão, processo que deu resultado. Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise.

— Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim — afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024.

Em janeiro de 2025, no entanto, Faustão voltou a ser hospitalizado. À época, ele foi internado para tratar de uma infecção. Apesar do susto, o comunicador foi liberado após alguns dias. Desde então, Fausto Silva vem se mantendo longe dos holofotes.

Nova fase

Em entrevista ao Fantástico, em agosto de 2024, Faustão refletiu sobre a nova fase:

— Eu nunca fumei, nunca bebi, nunca usei droga, mas passei por dois transplantes. Agora tenho o coração de um atleta de 35 anos e a responsabilidade de cuidar do meu corpo. Fazer fisioterapia e me manter ativo é essencial.

Recuperado, o apresentador destacou a importância de retribuir as oportunidades recebidas: