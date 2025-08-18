Faustão deixa UTI e apresenta melhora progressiva após transplantes, diz boletim

Faustão já havia feito transplante de coração em 2023 e transplante de rim no ano passado. Instagram / Reprodução

O apresentador Fausto Silva, 75 anos, saiu da Unidade de Terapia Intensiva (UTI) e apresenta melhora progressiva das funções dos órgãos transplantados, fígado e rim. Ele permanece internado no Hospital Israelita Albert Einstein, em São Paulo.

Segundo boletim médico divulgado nesta segunda-feira (18), ele recebeu alta da UTI na última quarta (13) e segue em apartamento na instituição, em processo de reabilitação física e nutricional.

Faustão está internado desde 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. O transplante de fígado ocorreu em 6 de agosto, seguido pelo retransplante renal no dia seguinte, procedimento que já estava planejado há um ano.

Histórico de saúde de Faustão

Essa não é a primeira vez que Faustão enfrenta problemas de saúde nos últimos anos. Em agosto de 2023, o apresentador foi diagnosticado com insuficiência cardíaca e passou por um transplante de coração.



À época, ele foi colocado como prioridade na lista de espera pelo órgão devido à gravidado do seu caso. Após o procedimento cirúrgico, o apresentador participou de uma campanha do Ministério da Saúde para explicar e incentivar o transplante de órgãos no país.

— É uma luta de todo mundo. Não tem partido político. É a luta pela vida — afirmou em um vídeo do Setembro Verde.

Alguns meses depois, Faustão foi submetido a outro transplante — dessa vez, de rim. A nova cirurgia, realizada em fevereiro de 2024, não teve relação com o primeiro procedimento. O transplante ocorreu em função de um agravamento de uma doença renal crônica.

Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador, então, passou por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o órgão — processo que deu resultado. Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise.

— Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim — afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024.

Em janeiro de 2025, no entanto, o Faustão voltou a ser hospitalizado. À época, ele foi internado para tratar de uma infecção. Apesar do susto, o comunicador foi liberado após alguns dias. Desde então, Fausto Silva vem se mantendo longe dos holofotes.

Cirurgias feita pelo apresentador nos últimos anos: