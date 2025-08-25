Michel Teló será mentor dos participantes do "Estrela da Casa", programada comandado por Ana Clara. Manoella Mello / TV Globo/Divulgação

O Estrela da Casa estreia sua segunda temporada nesta segunda-feira (25). O público vai acompanhar de perto a jornada musical de 14 competidores em uma verdadeira experiência imersiva, onde espetáculo, bastidor e audiência se conectam.

Quatro oficinas vão ocorrer semanalmente no reality musical da Globo, que consagrou Lucca como primeiro campeão. As atividades vão preparar os participantes para a rotina de shows e performances ao longo da competição, além de agregar conhecimentos que levarão para o resto de suas carreiras.

A música, é claro, estará presente em todas as provas. Em uma delas, o Desafio: Estrela da Casa, os participantes são divididos em grupos e têm que compor músicas. Apenas o grupo vencedor avança para a prova Dono do Palco, no dia seguinte, valendo uma das imunidades da semana.

Visita de famoso e eliminação

Todos os participantes se apresentam no Festival, e aqueles que não estiverem imunes encaram uma avaliação popular para definição do eliminado. Durante as performances, o público atribui notas de sete a 10, quantas vezes quiser. Os três participantes que obtiverem menores médias são avaliados por jurados, que escolhem um para salvar. O competidor com menor nota na avaliação popular, entre os dois restantes, deixa o programa.

Também na rotina semanal, um cantor convidado levará para dentro da casa a Visita do Famoso, um papo sobre trajetória artística com quem entende bem do assunto. No mesmo dia, ao vivo, ele faz um show exclusivo para o reality e canta uma música com o Dono do Palco.

Além da exibição diária na Globo, o Estrela da Casa também estará disponível ao vivo e na íntegra no Globoplay.

Ana Clara segue no comando

Ana Clara segue como apresentadora do programa. Já Michel Teló estará na mentoria, cargo inédito da competição que confere ainda mais profissionalismo e desenvolvimento aos concorrentes. Mesmo em postos diferentes, eles compartilham da ansiedade e animação para a estreia.

— Sempre é desafiador apresentar um programa ao vivo, especialmente quando ele tem uma carga horária diferente, mas este ano já me sinto mais preparada. Além disso, desta vez a gente tem mais shows dos participantes e bastante elemento de estudo musical com a mentoria do Teló, com os nossos produtores musicais, com os preparadores das oficinas. Estou achando superlegal — comemora Ana.

O novo mentor conta como está se preparando e de que forma vai usar sua experiência de mais de 30 anos na música para auxiliar na competição:

— Quero compartilhar com os participantes o que aprendi nesses anos. Tenho o desafio grande de contribuir de alguma forma com essas estrelas que vão estar aqui e ajudá-las a brilhar cada vez mais. Estou aqui justamente para isso. Tenho me preparado, assistido a muitos vídeos, estudado bastante. Quero, independente do estilo, tentar fazer com que eles busquem e encontrem cada vez mais a verdade musical deles.

Quem são os participantes do "Estrela da Casa"

Camille Vitoria

Camille Vitoria faz aula de canto há 10 anos. Globo / Divulgação

Camille tem 22 anos e é de São João de Meriti (RJ). A fluminense faz aula de canto há 10 anos, com uma bolsa de estudos. Ela é filha única e mora com a mãe.

Ruama Feitosa

Ruama Feitosa se define como “uma mulher quente”. Globo / Divulgação

Ruama tem 27 anos e é de São Paulo (SP). Representando o sertanejo no programa, ela se define como extrovertida, muito brincalhona e “uma mulher quente”.

Daniel Sobral

Daniel Sobral nasceu no Pará mas vive atualmente em Minas Gerais. Globo / Divulgação

Daniel tem 33 anos e é de Benevides (PA), mas vive atualmente em Minas Gerais. O cantor gospel conta que descobriu a vontade de seguir carreira musical ainda na adolescência, ao ouvir as trilhas sonoras da TV.

Brenno Casagrande

Breno Casagrande vai representar a MPB no reality. Globo / Divulgação

Breno tem 30 anos e é de Salvador (BA). Filho de Paulo Jorge, compositor e ex-cantor da banda Olodum, ele define o pai como sua "maior referência" e diz que vai representar a MPB no reality.

Bea

Bea se aproximou do canto aos cinco anos. Globo / Divulgação

Bea tem 27 anos e é de Nova Iguaçu (RJ). Ela se aproximou do canto aos cinco anos, quando começou a se apresentar na igreja, e hoje se orgulha de viver exclusivamente da música.

Juceir Júnior

Juceir Júnior se dedica à música há 20 anos. Globo / Divulgação

Juceir tem 35 anos e é de Saquarema (RJ). Ele se dedica à música há 20 anos, se espelha no pai, que também é cantor, e vai representar o pop romântico no programa.

Biahh Cavalcante

A paulista é representante do sertanejo. Globo / Divulgação

Biahh tem 25 anos e é de Rio Claro (SP). Ela está disposta a conquistar o público com sua personalidade "brincalhona". Também vai representar o sertanejo no reality.

Janício

Janício é apaixonado por forró. Globo / Divulgação

Janício tem 27 anos e é de Campina Grande (PB). Apaixonado por forró, ele iniciou sua trajetória musical em 2016 e ganhou seguidores famosos ao publicar vídeos na pandemia.

Thainá Gonçalves

Thainá Gonçalves começou a cantar na igreja aos três anos. Globo / Divulgação

Thainá tem 33 anos e é de Guadalupe (RJ). A cantora gospel e se descreve como uma pessoa extrovertida, comunicativa e muito verdadeira.

Sudário

Sudário viaja o Brasil fazendo shows. Globo / Divulgação

Sudário tem 36 anos e é de Araguari (MG). Representante do pagode, ele viaja Brasil fazendo shows e precisa lidar com a saudade da filha, nascida há poucos meses.

Gabriel Smaniotto

Vídeo de Gabriel viralizou, chegando a cerca de sete milhões de visualizações. Globo / Divulgação

Gabriel tem 29 anos e é de Foz do Iguaçu (PR). Mais um representante do sertanejo, ele teve uma virada na trajetória quando o vídeo de um show vazio viralizou nas redes sociais.

Nirah

Nirah já teve a oportunidade de cantar com Joelma. Globo / Divulgação

Nirah tem 30 anos e é de Breves (PA). Ela começou a cantar aos nove anos na igreja. Aos 12, decidiu que queria seguir carreira profissional. Já aos 19, se mudou sozinha para Belém para investir na carreira.

Hanii

Hanii se descreve como carismático, mas um pouco estressado. Globo / Divulgação

Felipe, mais conhecido como Hanii, tem 33 anos e é de Santo André (SP). Representante do R&B, ele se descreve como comunicativo, carismático, mas também um pouco estressado.

Talíz

Talíz se dedica profissionalmente à música. Globo / Divulgação