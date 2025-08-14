Esposa de Faustão se manifesta sobre estado de saúde do apresentador: "Tudo indo bem"

Apresentador está internado devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse. Instagram / Reprodução

A esposa do apresentador Fausto Silva, Luciana Cardoso, se manifestou sobre o estado de saúde dele, que passou por um transplante de rim e outro de fígado na semana passada.

Em um post nos stories do Instagram, Luciana escreveu: "Tudo indo bem! Obrigada, Deus! Obrigada pelas mensagens de Carinho".

Publicação foi feita dos stories de Luciana. Captura de tela / Reprodução / @lucard / Instagram

Faustão está internado no Hospital Albert Einstein, em São Paulo, desde o dia 21 de maio devido a uma infecção bacteriana aguda com sepse.

Transplantes

Os transplantes foram realizados nos dias 6 e 7 de agosto. No sábado (9), o apresentador foi extubado e recebeu a visita dos filhos, João, Lara e Rodrigo, por ocasião do Dia dos Pais.

Histórico de saúde

Nos últimos dois anos, Faustão enfrentou desafios de saúde. Em agosto de 2023, passou por um transplante de coração.

O doador foi Fábio Cordeiro da Silva, jogador de futebol amador que faleceu em decorrência de um Acidente Vascular Cerebral (AVC).

Meses depois, em fevereiro de 2024, o apresentador precisou de um transplante de rim, consequência de complicações decorrentes do quadro anterior, que o levou a sessões de hemodiálise. Após dois meses na fila, o procedimento foi realizado com sucesso.

Apesar da cirurgia ser bem sucedida, o corpo de Faustão passou a rejeitar o novo rim. O apresentador precisou passar por um tratamento intensivo para que seu corpo aceitasse o órgão, processo que deu resultado. Desde então, Faustão faz visitas regulares ao hospital para fazer hemodiálise.

— Acham que eu fico hospitalizado direto. Eu vou duas vezes por semana para fazer diálise, que é um aparelho que filtra toda a questão do rim — afirmou o apresentador ao Fantástico, da TV Globo, em agosto de 2024.