Melhoras
Esposa de Faustão se manifesta sobre estado de saúde do apresentador: "Tudo indo bem"

Fausto Silva está internado desde o dia 21 de maio, no Hospital Albert Einstein, em São Paulo. Na semana passada, ele passou por dois transplantes de órgãos

Zero Hora

