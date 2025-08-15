"Dias Perfeitos": nova série do Globoplay aposta em thriller psicológico; conheça a história

Julia Dalavia e Jaffar Bambirra são Clarice e Téo em Dias Perfeitos. Andre Rodrigues / Globo

Chegou à plataforma Globoplay a série Dias Perfeitos, adaptação do livro homônimo de Raphael Montes, também autor do sucesso Bom Dia, Verônica.

O thriller psicológico conta a história da roteirista Clarice (Julia Dalavia) e do estudante de medicina Téo (Jaffar Bambirra). Téo se encanta por Clarice após conhecê-la, e após ser rejeitado pela mulher, decide sequestrá-la, achando que ela irá correspondê-lo com o tempo.

Os primeiros quatro episódios da série já estão disponíveis na plataforma.

Nova perspectiva

Diferentemente do livro, a série traz também o ponto de vista de Clarice.

De acordo com a diretora Joana Jabace, a mudança na narrativa é necessária para mostrar força feminina.

— O ponto de vista da Clarice traz uma atualização da narrativa para uma dimensão feminina muito poderosa. É uma bússola superimportante porque a série fala de uma história muito brutal, então esse ponto de vista faz tudo ficar diferente — explicou ela.

Quem é quem?

Com roteiro de Claudia Jouvin e direção de Joana Jabace, o elenco da série traz nomes de pesos.

Além dos protagonistas Julia Dalavia como Clarice e Jaffar Bambirra como Téo, Julianna Gerais, Elzio Vieira, Fabiula Nascimento, Debora Bloch, Felipe Camargo, entre outros.

Próximos episódios

Os primeiros quatro episódios estão disponíveis na Globoplay desde a quinta-feira (14). Os outros dois episódios serão disponibilizados nos dias 21 e 28 de agosto, respectivamente.

A série foi gravada no Rio de Janeiro, em locações no Alto da Boa Vista e na praia de Mangaratiba.

Confira o trailer