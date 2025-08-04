Daniela Lima deixa GloboNews após dois anos: "Cabeça erguida"

Daniela Lima estava desde 2023 na GloboNews. GloboNews / Divulgação

A jornalista Daniela Lima deixou a GloboNews nesta segunda-feira (4). Responsável pelo comando do Conexão GloboNews ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim, Daniela já não apresentou o telejornal nesta manhã.

Sua saída integra um pacote de mudanças no canal, que também resultou no desligamento da comentarista Eliane Cantanhêde e do analista Mauro Paulino. Em comunicado, a emissora reforçou que as decisões fazem parte de um "movimento permanente de renovação".

"Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo", informou a empresa.

Daniela usou o Instagram para comentar a decisão:

"Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve", afirmou.

Repercussão

Na mensagem publicada pela apresentadora nas redes sociais, diversos colegas de redação e outros nomes do jornalismo, deixaram mensagens de reconhecimento ao trabalho de Daniela Lima.

Maju Coutinho, apresentadora do Fantástico, destacou a trajetória de Daniela: "Dani, você é inspiração! Feliz novo rumo", disse.

A âncora da GloboNews Aline Midlej também comentou a publicação da colega, enfatizando o legado de Daniela: "Dani! Foi uma alegria cheia de honra ter você entre nós. O jornalismo só ganha. Só ganhamos. Que seus caminhos sejam amplos como você os merece".

Netuza Nery, também da GloboNews, publicou: "Meu amor, você é um presente na minha vida e na vida de muita gente. Obrigada por tudo. Amo você".

Andreia Sadi, outra referência no jornalismo político da GloboNews, destacou a versatilidade da agora ex-colega: "Dani, você vai brilhar fazendo o que quiser. Sempre. Em qualquer lugar. Você é luz".

Por fim, a apresentadora do programa Roda Viva, Vera Magalhães, ressaltou o perfil inquieto da jornalista: "Muito mais sucesso na nova etapa que se abre para você hoje, Dani. Quem acompanha sua trajetória sabe que a inquietude e a sede por notícia são suas marcas. Ansiosa para te acompanhar no que está por vir".

Nome em alta nas buscas

A repercussão aumentou o interesse do público nas pesquisas do Google. Termos como "daniela lima globonews" e "daniela lima jornalista" estiveram entre os mais buscados do Brasil nesta segunda-feira, segundo dados do Google Trends.

Pesquisas envolvendo Daniela Lima subiram nas buscas. Google Trends / Reprodução

Quem é Daniela Lima?

Formada em Jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), a jornalista iniciou a carreira em redações da Veja e da Folha de S.Paulo, antes de migrar para a televisão, em 2019, quando passou a apresentar o Roda Viva, na TV Cultura.