Daniela Lima deixa GloboNews após dois anos: "Cabeça erguida"

A jornalista Daniela Lima deixou a GloboNews nesta segunda-feira (4). Responsável pelo comando do Conexão GloboNews ao lado de Leilane Neubarth e Camila Bomfim, Daniela já não apresentou o telejornal nesta manhã.
Sua saída integra um pacote de mudanças no canal, que também resultou no desligamento da comentarista Eliane Cantanhêde e do analista Mauro Paulino. Em comunicado, a emissora reforçou que as decisões fazem parte de um "movimento permanente de renovação".
"Como parte do movimento permanente de renovação do quadro do canal, Eliane Cantanhêde, Daniela Lima e Mauro Paulino não integram mais o time da GloboNews. A GloboNews agradece a eles a valiosa parceria na apresentação e análise dos importantes acontecimentos políticos do Brasil e do mundo", informou a empresa.
Daniela usou o Instagram para comentar a decisão:
"Depois de dois anos, deixo a GloboNews com a sensação de missão cumprida, cabeça erguida, sedenta pelos próximos desafios. Viva o novo! Deixo aos colegas de trabalho, amigos que vou levar pra vida, meu muito obrigada e até breve", afirmou.
Repercussão
Na mensagem publicada pela apresentadora nas redes sociais, diversos colegas de redação e outros nomes do jornalismo, deixaram mensagens de reconhecimento ao trabalho de Daniela Lima.
Maju Coutinho, apresentadora do Fantástico, destacou a trajetória de Daniela: "Dani, você é inspiração! Feliz novo rumo", disse.
A âncora da GloboNews Aline Midlej também comentou a publicação da colega, enfatizando o legado de Daniela: "Dani! Foi uma alegria cheia de honra ter você entre nós. O jornalismo só ganha. Só ganhamos. Que seus caminhos sejam amplos como você os merece".
Netuza Nery, também da GloboNews, publicou: "Meu amor, você é um presente na minha vida e na vida de muita gente. Obrigada por tudo. Amo você".
Andreia Sadi, outra referência no jornalismo político da GloboNews, destacou a versatilidade da agora ex-colega: "Dani, você vai brilhar fazendo o que quiser. Sempre. Em qualquer lugar. Você é luz".
Por fim, a apresentadora do programa Roda Viva, Vera Magalhães, ressaltou o perfil inquieto da jornalista: "Muito mais sucesso na nova etapa que se abre para você hoje, Dani. Quem acompanha sua trajetória sabe que a inquietude e a sede por notícia são suas marcas. Ansiosa para te acompanhar no que está por vir".
Nome em alta nas buscas
A repercussão aumentou o interesse do público nas pesquisas do Google. Termos como "daniela lima globonews" e "daniela lima jornalista" estiveram entre os mais buscados do Brasil nesta segunda-feira, segundo dados do Google Trends.
Quem é Daniela Lima?
Formada em Jornalismo pelo Centro Universitário de Brasília (UniCEUB), a jornalista iniciou a carreira em redações da Veja e da Folha de S.Paulo, antes de migrar para a televisão, em 2019, quando passou a apresentar o Roda Viva, na TV Cultura.
Em dezembro do mesmo ano, deixou a emissora para comandar o CNN 360°, na CNN Brasil. No fim de 2023, Daniela trocou a CNN pela GloboNews, onde permaneceu até então, à frente do Conexão GloboNews.