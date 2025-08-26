Com quem Belly deve ficar em "O Verão que Mudou a Minha Vida"? Vote na enquete

Belly está em um triangulo amoroso com Conrad e Jeremiah. Prime Video / Divulgação

O Verão Que Mudou Minha Vida está dando o que falar nas redes sociais. O romance de Isabel "Belly" Conklin (Lola Tung) com os irmãos Fisher deixou dúvidas não apenas na protagonista, mas também no público. Afinal, ela deve ficar com Conrad (Christopher Briney) ou Jeremiah (Gavin Casalegno)?

A série do Prime Vídeo, adaptação da série homônima de livros, mostra como a adolescente mede a vida pelos seus verões, principalmente os passados na casa de praia de Susannah (Rachel Blanchard), mãe de Conrad e Jeremiah.

Dividida entre os irmãos Conrad e Jeremiah, Belly explora o primeiro amor através de um verão inesquecível.

Com quem Belly fica no final

Conrad (Christopher Briney) e Jeremiah (Gavin Casalegno). Prime Video / Divulgação

Aviso de spoiler!

Nos livros de Jenny Han, o triângulo amoroso se resolve quando Belly rompe o noivado com Jeremiah, ao perceber que seus sentimentos por Conrad nunca deixaram de existir. Já adulta, Belly acaba se casando com Conrad em Cousins Beach.

Na adaptação para a TV, porém, o desfecho segue em aberto. A própria Jenny Han, autora da história, revelou que deseja criar um final diferente, com uma "magia própria" para o formato da série.

Assim, Belly pode terminar com Conrad, com Jeremiah ou até mesmo sozinha. Cabe ao público esperar os últimos episódios para descobrir.