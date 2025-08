Comandada pela apresentadora Ana Clara, a nova temporada tem estreia marcada para o dia 25 de agosto. Fábio Rocha / Globo

Os 14 participantes do reality musical Estrela da Casa deste ano foram divulgados nesta quarta-feira (30) durante a programação da TV Globo.

Comandada pela apresentadora Ana Clara, a nova temporada tem estreia marcada para o dia 25 de agosto.

Neste ano, o reality show musical contará com a presença do cantor Michel Teló na função inédita de mentor, acompanhando de perto a jornada dos participantes, segundo o Gshow.

Entre as novidades está a chegada de um júri técnico, que vai oferecer um panorama de avaliação completo sobre o desempenho dos concorrentes.

Quem são os participantes do "Estrela da Casa"

Camille Vitoria

Camille Vitoria faz aula de canto há 10 anos. Globo / Divulgação

Camille começou a soltar a voz em karaokês e depois passou a ter as primeiras oportunidades como cantora, se apresentando em bares. Ela mora no município de São João de Meriti, no Rio de Janeiro, em uma comunidade conhecida como Buraco Quente.

A fluminense faz aula de canto há 10 anos, com uma bolsa de estudos. Ela é filha única e mora com a mãe.

Ruama Feitosa

Ruama Feitosa se define como “uma mulher quente”. Globo / Divulgação

Representando o sertanejo no programa, Ruama se define como extrovertida e muito brincalhona. Ela mostra que tem muita intensidade e logo se define como “uma mulher quente”.

— Porque, tanto o meu repertório, quanto a minha personalidade no palco, transmite muito isso. Sou muito espoleta, não paro quieta, rodopio, danço e brinco com as pessoas. Muito intensa, sabe? Sou fervorosa, quente. Não sei ser fria. Dizem que o aquariano tem o coração frio, mas é mentira — explica.

Daniel Sobral

Daniel Sobral nasceu no Pará mas vive atualmente em Minas Gerais. Globo / Divulgação

O cantor gospel de 33 anos é filho de pastor e foi criado com os preceitos da igreja evangélica Assembleia de Deus. Ele nasceu no Pará mas vive atualmente em Minas Gerais.

Segundo Sobral, na adolescência, em uma fase que conta ter sido mais rebelde, ao ouvir as trilhas sonoras da TV descobriu a vontade de seguir na carreira musical.

Brenno Casagrande

Breno Casagrande vai representar o MPB no reality. Globo / Divulgação

Brenno Casagrande é filho de Paulo Jorge, compositor e ex-cantor da banda Olodum. Ele define o pai como sua "maior referência". Ele vai representar o MPB no reality.

— Ele também me ensinou muito a ser um militante, a lutar pelas causas negras, a fazer músicas para festivais da cultura afro. Um legado para mim e para meus irmãos — conta.

Bea

Bea se aproximou do canto aos cinco. Globo / Divulgação

Bea, 27 anos, é de Nova Iguaçu, no Rio de Janeiro, e vive exclusivamente da música, conquista que afirma se orgulhar.

— Não tenho outra fonte de renda. Minha carteira de trabalho está guardada, enterrada, lacrada (...) e espero nunca mais precisar mexer nela. Há cinco anos, vivo só da música — conta.

Ela se aproximou do canto aos cinco anos quando começou a se apresentar na igreja.

Juceir Júnior

Juceir Júnior se dedica à música há 20 anos. Globo / Divulgação

Juceir Júnior, de 35 anos, vai representar o pop romântico no programa. Ele se dedica à música há 20 anos e, segundo ele, se espelha em seu pai:

— Meu pai é cantor, é músico. Me ensinou a tocar violão, me ensinou a cantar e me levou para estudar canto. Meu pai vem de uma família muito humilde, então ele teve que aprender sozinho a tocar violão e a cantar autodidata. Como ele já tinha a possibilidade de oferecer isso para o filho dele, ele sabia que era importante, me matriculou numa escola de música, me acompanhava — conta.

Biahh Cavalcante

A paulista é representante do sertanejo. Globo / Divulgação

A moradora de Rio Claro, em São Paulo, Biahh Cavalcante chega ao Estrela da Casa disposta a conquistar o público com sua personalidade "brincalhona", como ela mesmo se define.

Segundo a representante do sertanejo, o seu humor pode provocar alguma faísca da competição:

— Pode ser que eu faça alguma piada ou brinque com alguém e a pessoa não goste muito, porque eu não meço as brincadeiras, normalmente.

Janício

Janício é apaixonado por forró. Globo / Divulgação

Janício cresceu vendo os pais trabalhando nas feiras de Campina Grande, na Paraíba, e foi por lá que ele começou a soltar a voz e acabou viralizando na internet. Apaixonado por forró, Janício iniciou sua trajetória musical em 2016.

Na pandemia, ele passou a postar vídeos na internet:

— Decidi levar a sanfona e o forró para a rua, para tocar no meio da feira. E isso casou com a minha essência, que vim da feira, e o pessoal gostou muito. Até o João Gomes me seguiu, devido aos vídeos que viralizamos. O Dorgival Dantas também mandou uma mensagem. Eu fiquei doidinho escutando um áudio daquele poeta.

Thainá Gonçalves

Thainá Gonçalves tem 33 anos e começou a cantar na igreja. Globo / Divulgação

Thainá Gonçalves canta gospel e se descreve como uma pessoa extrovertida, comunicativa e muito verdadeira. A carioca tem 33 anos e começou a cantar na igreja quando tinha três anos.

— Ser verdadeira comigo mesmo, com as pessoas ao meu entorno, é o que eu sou. Eu sou a mesma Thainá em todos os lugares. Quero transformar um mundo. Talvez o mundo de alguém. Com a minha história, com a minha vida — diz a cantora sobre a expectativa para a sua participação no programa.

Sudário

Sudário viaja o Brasil fazendo shows. Globo / Divulgação

O mineiro vai representar o pagode no Estrela da Casa. Sudário tem 36 anos e nasceu em Araguari, em Minas Gerais. Segundo o artista, ele precisa driblar a saudade da família enquanto viaja o Brasil fazendo shows, inclusive da filha, nascida há poucos meses.

— A gente tem um milagre extraordinário chamado Sophia, que está com dois meses. Ela chegou depois que a gente teve três gestações interrompidas. E ela veio num momento de transformação total —conta.

Gabriel Smaniotto

Vídeo de Gabriel viralizou, chegando a cerca de sete milhões de visualizações. Globo / Divulgação

Smaniotto também vai representar o sertanejo na casa de artistas. Em 2019, o vídeo de um show vazio mudou a trajetória de Gabriel. Na ocasião, ele se apresentava para uma plateia composta pelos seus pais e pelos bombeiros. O vídeo viralizou, chegando a cerca de sete milhões de visualizações.

Marília Mendonça, que cantava na mesma noite, viu a postagem e o convidou para cantar com ela.

Nirah

Nirah teve a oportunidade de cantar com Joelma. Globo / Divulgação

Natural de Breves, no Pará, Nirah diz que pode ser difícil de lidar e sincera até demais, mas também afirma ser divertida, verdadeira, amiga e amorosa.

Na música, ela começou aos nove anos na igreja. Aos 12 anos, decidiu que queria seguir carreira profissional e aos 19 se mudou sozinha para Belém para investir na carreira. Em 2016, depois de soltar a voz na televisão com uma música de Joelma, teve a oportunidade de cantar com a artista, uma de suas maiores referências na área.

Hanii

Hanii se descreve como carismático, mas um pouco estressado. Globo / Divulgação

Felipe, 33 anos, é paulista e mais conhecido pelo nome artístico Hanii. Representante do R&B, ele se descreve como comunicativo, carismático, mas também um pouco estressado.

— Tenho liderança dentro do meu trabalho, gosto que as coisas fiquem daquela forma que eu penso, que eu ajusto, sou um pouco controlador, vamos dizer assim. E, na música, é muito bom. Porque gosto de criar e ter um pouquinho dessas coisas ajuda — diz.

Talíz

Talíz se dedica profissionalmente à música. Globo / Divulgação

Natural de Brasília, Talíz tem 27 anos e cresceu ouvindo histórias sobre os avós paternos cantando sertanejo raiz na rádio. A artista que começou cantando na igreja, hoje, se dedica profissionalmente à música.

— Meu pai foi uma pessoa que me influenciou a cantar, desde quando eu era nova, ele era cantor também. No começo, ele me levava, acompanhava, então eu tenho esse suporte — relembra a cantora sobre o início na carreira e o apoio da família.

