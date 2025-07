Quem é Rosie O’Donnell, atriz e comediante que recebeu ameaça de retirada de cidadania por Donald Trump

O nome da atriz e comediante estadunidense Rosie O'Donnell, 63 anos, virou destaque em diversos noticiários neste sábado (12), após o presidente dos Estados Unidos, Donald Trump, ameaçar retirar a cidadania artista. A declaração do político norte-americano foi feita após ela manifestar críticas à atuação do governo na enchente que deixou mais de 100 mortos no Texas nas últimas semanas.