A Globo desativou o perfil no Instagram de Maria de Fátima , vivida por Bella Campos na novela Vale Tudo . Apesar de fazer parte da ficção, a personagem tinha um perfil no mundo real , em que eram feitas publicações em alusão ao desenvolvimento da história.

— Estou aqui com o coração partido para dizer a vocês que esse é meu último vídeo. Vou desativar esse perfil, e essa é uma decisão pessoal. Pensei muito, refleti, e acho que preciso me reconectar comigo mesma. Acabei me perdendo nessa avalanche de likes, filtros, expectativas. Agora a vida real me chamou e preciso atender — diz Maria de Fátima no vídeo.