Perfil de Maria de Fátima no Instagram é reativado com mais de 120 mil curtidas

Após deixar as redes sociais a pedido da sogra, Maria de Fátima, personagem de Bella Campos na novela Vale Tudo está de volta às redes sociais. Agora, ela reativou sua conta no Instagram para se tornar uma influenciadora profissional .

No capítulo da última quinta-feira (17), Fátima repaginou seu perfil e falou que seu conteúdo seria mais elaborado na internet . Em poucas horas de retorno, sua postagem superou as 120 mil curtidas.

"Depois da pausa, o renascimento. Voltei transformada… em quem eu sempre fui de verdade . #tbt do casamento com meu amor, Afonso", escreveu na publicação de retorno.

Segundo o jornal Extra, as 8 horas de sexta-feira (18), menos de 24 horas após a reativação da conta, a postagem já tinha 125.597 curtidas. A nova conta tem mais de 500 mil seguidores .

A jovem ambiciosa colocou o sobrenome do marido milionário no perfil do Instagram e informou que sua equipe está trabalhando para modificar o nome na conta, que atualmente é "@fatimaaciolireal".